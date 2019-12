2. Liga: Abstiegskampf adieu! Herbstrückblick Vorwärts Steyr

Details Montag, 16. Dezember 2019 09:29

Winter is coming! Ein Zitat aus einer bekannten Fantasy-Serie trifft alle Jahre wieder auch auf die Fußball-Bundesliga, respektive die 2. Liga zu. Die Hinrunde ist gespielt, die Winterpause ist da und das Jahresende steht vor der Tür. Wie auch in den letzten Jahren nutzen wir diese ruhige Phase im Fußball-Business nun wieder für einen Rückblick zurück auf die abgelaufene Herbstsaison.

Defensiver Zusammenhalt! Der Schlüssel zum Erfolg von Vorwärts Steyr! (Foto: Harald Dostal)

Abstiegskampf adieu!

Vorwärts Steyr entging letzte Saison nur knapp dem Abstieg retour in die Regionalliga Mitte. Doch dieses Thema will in Steyr keiner mehr hören. Wilhelm Wahlmüller als Schlüsselfaktor des Erfolgs stellte den ehemaligen Abstiegskandidaten mit klugen Transfers auf ganz neue Beine. Auch alte Größen der "Rotjacken" wie Thomas Himmelfreundpointner oder "Spinne" Reinhard Großalber erlebten im Herbst ihrer Karriere noch einmal einen blühenden Frühling. Nebenher agierten Roman Alin, Bojan Mustecic und auch Abwehrchef Alberto Prada-Vega in Höchstform. Letzterer wurde im Zuge der Ligaportal-Wahl zum Spieler der Herbstsaison der 2. Liga gekürt. Auf dem zweiten Platz folgt sein Teamkollege Reini Großalber. Noch im Herbst der letzten Saison galt es als Stürmer-Geschenk gegen Steyr in der Startelf zu stehen. Die Oberösterreicher waren die Schießbude der Liga. Wahlmüller änderte das in dieser Saison grundlegend.

Steyr stellt mit 18 Gegentoren die zweitbeste Defensive der ganzen Liga. Offensive 25 Treffer scheinen zwar vergleichsweise wenig, Steyr setzt aber ähnlich wie ein bekannter Verein aus Madrid auf eine giftige Defensive und eiskalte Nadelstiche im Sturm.

Steyr hat damit nicht nur überrascht, Steyr hat die eigenen aber auch andere Fans begeistert!

