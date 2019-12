2. Liga: Kein schnelles Wiedersehen - Herbstrückblick Wacker Innsbruck

Details Donnerstag, 19. Dezember 2019 18:08

Winter is coming! Ein Zitat aus einer bekannten Fantasy-Serie trifft alle Jahre wieder auch auf die Fußball-Bundesliga, respektive die 2. Liga zu. Die Hinrunde ist gespielt, die Winterpause ist da und das Jahresende steht vor der Tür. Wie auch in den letzten Jahren nutzen wir diese ruhige Phase im Fußball-Business nun wieder für einen Rückblick zurück auf die abgelaufene Herbstsaison.

Kein schnelles Wiedersehen

Wacker Innsbruck musste in der Vorsaison aus dem österreichischen Fußball-Oberhaus in die 2. Liga absteigen. Damit einher gingen zahlreiche Abgänge und auch der Abstieg der eigenen zweiten Mannschaft aus der 2. Liga. Zudem musste der Schuldenberg reduziert werden um die finanziellen Voraussetzungen für den Spielbetrieb zu schaffen. Schmerzhafte Abgänge wie der des hoch gehandelten Matthäus Taferner nach Dresden sorgten zumindest für die benötigten Finanzmittel, gestaltenten den Aufbau einer Mannschaft allerdings recht schwierig. Realistisch gesehen sollte Wacker in dieser Saison nichts mit dem Aufstieg zu tun haben, ein schneller Wiederaufstieg stand nie im Raum, und so kam es auch. Die Tiroler spielten einen äußerst inkonstanten Herbst. Medial schon schwer in der Kritik ist es überhaupt überraschend, dass sich Trainer Grumser im Amt hielt, die Mannschaft stand allerdings auch zu und der Verein hinter ihm. Wohl auch weil man im Verein selbst mit einer schweren Übergangssaison gerechnet hatte.

Innsbruck hat damit vielleicht medial geschürte Erwartungen nicht erfüllt, der fünfte Rang ist aufgrund der Rahmenbedingungen aber sicherlich akzeptabel.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten