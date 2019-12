2. Liga: Voll im Soll - Herbstrückblick Juniors OÖ

Details Samstag, 21. Dezember 2019 18:27

Winter is coming! Ein Zitat aus einer bekannten Fantasy-Serie trifft alle Jahre wieder auch auf die Fußball-Bundesliga, respektive die 2. Liga zu. Die Hinrunde ist gespielt, die Winterpause ist da und das Jahresende steht vor der Tür. Wie auch in den letzten Jahren nutzen wir diese ruhige Phase im Fußball-Business nun wieder für einen Rückblick zurück auf die abgelaufene Herbstsaison.

Voll im Soll?

Ja, und wie! Die Oberösterreicher pendelten in dieser Saison von oben nach unten und wieder zurück. Zur Winterpause steht der 7. Rang im Mitteilungsheft der jungen Talente des LASK. Die Talenteschmiede der Linzer hat damit in diesem Herbst das Pendant der Austria aus Wien und er "Bullen" aus Salzburg klar in den Schatten gestellt. Besonders stach allerdings Nicolas Meister aus dieser jungen Truppe heraus. Mit seinen 1,64 Meter ist der Junge zwar kein Ibrahimovic, überzeugte aber durch seine Quirligkeit.

Abhanden kam den Juniors Ronald Brunmayr! Pogatetz und Roland Sieghartsleitner sollen ihn ersetzen! (Foto: Harald Dostal)

Doch es gibt noch einige weitere Talente im Kader, die ein Versprechen für die Zukunft abgeben. Daher wollen die Verantwortlichen in Linz ihre zweite Mannschaft weiter professionalisieren. Mit Verteidiger Emanuel Pogatetz als Co-Trainer wird nun der Trainerstab im Jänner noch weiter verstärkt. Das klingt nach einem hervorragenden siebten Platz wie eine Herausforderung in Richtung Salzburg.

Mit viel Selbstvertrauen und Glauben an den eigenen Spielstil haben sich die Juniors verdient in die obere Hälfte gespielt!

