2. Liga: Ländle-Schlagzeilen - Herbstrückblick FC Dornbirn!

Details Sonntag, 22. Dezember 2019 18:53

Winter is coming! Ein Zitat aus einer bekannten Fantasy-Serie trifft alle Jahre wieder auch auf die Fußball-Bundesliga, respektive die 2. Liga zu. Die Hinrunde ist gespielt, die Winterpause ist da und das Jahresende steht vor der Tür. Wie auch in den letzten Jahren nutzen wir diese ruhige Phase im Fußball-Business nun wieder für einen Rückblick zurück auf die abgelaufene Herbstsaison.

Ländle-Schlagzeilen!

In Vorarlberg sorgt alle Jahre wieder Austria Lustenau mit dem Verfehlen der sportlichen Ziele für Negativ-Schlagzeilen. Doch zu Saisonbeginn schien Dornbirn nach Niederlagen gegen eben jene Lustenauer und gegen Wacker Innsbruck eine schwierige Saison bevorzustehen. Ein Remis gegen Klagenfurt und ein Sieg gegen Amstetten leiteten allerdings eine leichte Aufwärtsbewegung ein. Mit Fortdauer des Herbstes wurden die Dornbirner ein immer ernst zu nehmenderer Gegner. Offensivspieler Lukas Fridrikas dirigierte die Offensive mit seinen sieben Treffern. Doch auch Trainer Markus Mader gebührt für seine Ruhe in der schwierigen Anfangsphase in der neuen Liga Anerkennung. Den achten Rang sicherten sich die Vorarlberger mit einer überragenden Performance im Septembe bis in den November hinein als die "Rothosen" in insgesamt acht Runden ungeschlagen blieben. Danach folgten zum Abschluss allerdings noch einmal zwei herbe Pleiten gegen "herzlose" Rieder, die Dornbirn in zwei Spielen mit 9:0 demolierten.

Der letzte Eindruck war zwar kein guter, am Ende bleibt jedoch ein überraschender, dennoch aber ein starker achter Platz, den die Dornbirner wie am Foto mit viel Einsatz erreichten! (Foto: GEPA/Red Bull)

