2. Liga: Nichts ist fix - Herbstrückblick SKU Amstetten

Winter is coming! Ein Zitat aus einer bekannten Fantasy-Serie trifft alle Jahre wieder auch auf die Fußball-Bundesliga, respektive die 2. Liga zu. Die Hinrunde ist gespielt, die Winterpause ist da und das Jahresende steht vor der Tür. Wie auch in den letzten Jahren nutzen wir diese ruhige Phase im Fußball-Business nun wieder für einen Rückblick zurück auf die abgelaufene Herbstsaison.

Nichts ist fix!

Amstetten liegt punktegleich mit 21 Zählern hinter dem FC Dornbirn auf dem neunten Rang der Tabelle. Damit liegen die Niederösterreicher in der unteren Tabellenhälfte, allerdings wohl nicht hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Nach der schweren letzten Saison sollte es ein Platz im gesicherten Mittelfeld am Ende der Saison werden. Sicher ist in dieser Saison aber noch gar nichts. Nur vier Punkte liegen zwischen den Mostviertlern und einem direkten Abstiegsplatz, also zwei Niederlagen am Stück und die Welt sieht schon wieder düsterer aus. Mitverantwortlich für den doch recht knappen Abstand zu den Abstiegsrängen sind wohl die abschließenden beiden Partien gegen den kriselnden GAK. Mit zwei Siegen hätte sich Amstetten eine komfortable Position fürs Frühjahr schaffen können, zwei Remis sind es geworden. Mitverantwortlich dafür ist die recht anfällige Abwehr. Ganze fünf Treffer erzielte der GAK gegen die Niederösterreicher, bei 29 Gegentreffern die Amstetten insgesamt im Herbst erhielt. Über 27 Treffer dürfen sich die Niederösterreicher auf der Habenseite freuen. Hauptverantwortlich dafür ist einmal mehr "Lebensversicherung" David Peham.

Ohne seine Tore würde Amstetten auf einer Abstiegsposition stehen. (Foto: Harald Dostal)

Die Tabellenposition, die Torstatistik von -2, sowie die Ergebnisse von fünf Siegen, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen zeigen ein Bild.

Amstetten liegt tabellarisch im Soll, läuft allerdings weiterhin Gefahr auf die Abstiegsplätze zu rutschen.

