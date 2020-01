2. Liga: GAK vermeldet dritten Abgang!

Details Montag, 06. Januar 2020 12:57

Der GAK arbeitet weiter fleißig am Kader für die Rückrunde der 2. Liga. Mit Luka Kiric geben die Steirer nach Patrick Haider (Karriereende) und Alexander Bauer (Oedt) bereits ihren dritten Abgang in diesem Transferfenster bekannt. Kiric war nur rund zwei Jahre beim GAK und wechselt nun zum USV Mettersdorf in die steirische Landesliga. Im Herbst spielte der Mittelfeldspieler kaum eine Rolle, ein einziger Startelf-Einsatz gibt die Begründung für den Transfer.

