Nach Gschweidl-Transfer: SV Ried buhlt um weiteren Bundesliga-Kicker!

Details Mittwoch, 15. Januar 2020 14:59

Die SV Guntamatic Ried hat am Mittwoch einen Stürmer aus der Tipico Bundesliga verpflichtet. Bernd Gschweidl wechselt vom SCR Altach ins Innviertel. Altachs Sportdirektor Christian Möckel hat sich mit dem Stürmer auf eine vorzeitige Auflösung des noch bis Sommer 2021 datierten Vertrages geeinigt. „Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung. Ried ist ein toller Verein, der wieder zurück in die Bundesliga gehört. In der Rückrunde haben wir mit dem Aufstiegskampf jetzt eine richtig coole Aufgabe vor uns. Mit dem Ziel, Ried wieder zurück in die Bundesliga zu führen“, freut sich Neuzugang Bernd Gschweidl.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

Baumgartner: "Gschweidl war immer einer unserer Wunschspieler"

„Bernd Gschweidl war immer einer unserer Wunschspieler. Er ist immer im Fokus unserer Kaderplanung gestanden. Wir sind froh, dass es uns gemeinsam mit seinem Management gelungen ist, ihn zu uns zu holen. Er ist ein sehr schneller, robuster und dynamischer Spieler, der sehr gut zu unserem Anforderungsprofil passt“, betont Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried.

Ried vor Verpflichtung von Amadou Dante?

Der aktuelle Tabellenführer der 2. Liga dürfte allerdings einen weiteren Bundesliga-Kicker ins Visier genommen haben. Ligaportal-Informationen zufolge bemühen sich die Innviertler um eine Verpflichtung von Amadou Dante. Der 19-jährige Malier gehört dem SK Sturm Graz, war in der Herbstsaison jedoch an den TSV Hartberg verliehen.

Dort kam der Linksverteidiger jedoch auf keine einzige Spielminute. „Es waren oft sehr enge Entscheidungen, aber er hat nicht diese Einsatzminuten bekommen, die wir uns alle erhofft haben“, erklärt Hartberg-Coach Markus Schopp im Interview mit Ligaportal. „Ich hoffe, dass er bei Ried ein gutes Bild abgibt“, meint der Hartberger Erfolgscoach angesprochen darauf, dass Dante beim gestrigen Vorbereitungsspiel zwischen Ried und St. Pölten als Testspieler zum Einsatz kam. „Ried wäre eine gute Möglichkeit, dass seine Karriere den richtigen Verlauf nimmt“, so der gebürtige Grazer abschließend.

Vonseiten des SK Sturm Graz gab es auf Ligaportal-Nachfrage keinen Kommentar zu dieser Personalie.

