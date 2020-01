2. Liga: Neuer Stürmer für die Rieder!

Details Mittwoch, 15. Januar 2020 17:25

Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried: Bernd Gschweidl verstärkt ab sofort das Team der Wikinger. Der 24-jährige Stürmer wechselt vom SCR Altach nach Ried. "Bernd Gschweidl war immer einer unserer Wunschspieler. Er ist immer im Fokus unserer Kaderplanung gestanden. Wir sind froh, dass es uns gemeinsam mit seinem Management gelungen ist, ihn zu uns zu holen. Er ist ein sehr schneller, robuster und dynamischer Spieler, der sehr gut zu unserem Anforderungsprofil passt“, betont Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried.

„Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung. Ried ist ein toller Verein, der wieder zurück in die Bundesliga gehört. In der Rückrunde haben wir mit dem Aufstiegskampf jetzt eine richtig coole Aufgabe vor uns. Mit dem Ziel, Ried wieder zurück in die Bundesliga zu führen“, sagt Neuzugang Bernd Gschweidl.

