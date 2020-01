Details Sonntag, 19. Januar 2020 16:45

Es hat nur rund einen Tag gedauert bis der FAC auf der Suche nach einem effektiveren Stürmer fündig geworden ist. Milan Jurdik hat sich erst kürzlich von der WSG Wattens verabschiedet und schließt sich nun den Wienern als Ersatz für Philipp Prosenik an. Jurdik erzielte 40 Treffer in 112 Partien für die Tiroler, sein Vertrag in Wien läuft bis 2021.

