2. Liga: Austria Lustenau verpflichtet Lukas Katnik!

Details Freitag, 24. Januar 2020 15:43

Mit Milan Jurdik hat bereits ein verdienstvoller Spieler die WSG Swarovski Tirol in dieser Transferperiode verlassen. Am heutigen Freitag verkündete der Bundesliga-Aufsteiger den nächsten Abgang eines Routiniers. „Schweren Herzens und - mit Rückblick auf die unglaublich erfolgreiche Zusammenarbeit - mit einem traurigen Auge“ wurde der Vertrag mit Lukas Katnik einvernehmlich aufgelöst. Einen neuen Verein hat Katnik bereits gefunden: Der 30-jährige Stürmer heuert in der 2. Liga bei Austria Lustenau an, wo er einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnet.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Katnik freut sich auf Rückkehr in seine Heimat Vorarlberg

“Ich freue mich auf die Aufgabe und Herausforderung in Lustenau. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten und Erfahrung helfen kann. Es fühlt sich gut an, nach so vielen Jahren wieder zuhause im Ländle zu sein“, sagt Katnik, der vor dreieinhalb Jahren von Austria Salzburg zur WSG gewechselt war. Seither bestritt der gebürtige Vorarlberger 95 Pflichtspiele für die Tiroler.

