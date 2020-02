2. Liga: Innsbruck gibt Abwehr-Stütze ab!

Details Freitag, 31. Januar 2020 18:24

Der 19-jährige Abwehrspieler Felix Bacher wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Wacker Innsbruck zum deutschen Bundesligisten FC Freiburg. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Felix Bacher (*25. Oktober 2000) begann seine Karriere beim SC Schwaz, ehe er mit zehn Jahren in die Jugend des FC Wacker Innsbruck wechselte. Anschließend ging es für den talentierten Innenverteidiger in die Akademie Tirol, die er bis zur U18 durchlief. Im Sommer 2018 kehrte er zum FC Wacker Innsbruck zurück und absolvierte in dieser Saison gleich 20 Spiele in der österreichischen 2. Liga.

Insgesamt kommt Bacher in seiner noch jungen Karriere auf 35 Partien in der zweithöchsten österreichischen Liga und drei Einsätze im ÖFB-Cup. Bacher ist sei einigen Jahren fixer Bestandteil der österreichischen U-Nationalteams (von U18 bis U20). Nun ergreift das Abwehrtalent die Chance und wechselt zum deutschen Bundesligen SC Freiburg.

Sportchef Alfred Hörtnagl: "Felix (Anm. Bacher) ist ein Spieler mit sehr viel Potential. Mit gerade einmal 19 Jahren hat er bereits 35 Partien in der zweiten Liga in den Beinen und war einer der Führungsspieler in unserer jungen Mannschaft. Mit dieser Qualität hat er die Verantwortlichen des SC Freiburg überzeugt. Dass deutsche Bundesligavereine mittlerweile regelmäßig nach Tirol schauen, bestätigt unseren Weg, den wir auch kontinuierlich weiter gehen wollen. Aus diesem Grund sind für die offene Position des Innenverteidigers mit Sefik Albali und Florian Kopp die nächsten jungen Tiroler Talenten nachgerückt. Natürlich ist es unser Ziel zukünftig Spieler wie Felix Bacher oder Matthäus Taferner länger beim Verein zu halten, gleichzeitig ist es aber auch eine Auszeichnung für die gute Arbeit des Teams. Wir wünschen Felix alles Gute und viel Erfolg für seine weitere Karriere.“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten