FC Blau-Weiß Linz verpflichtet Ex-Rapidler Philipp Malicsek!

Der zuletzt vereinslose Philipp Malicsek unterschreibt beim FC Blau-Weiß Linz einen Vertrag bis Saisonende. Philipp Malicsek wurde bei der Admira ausgebildet und wechselte im Juni 2016 zu Rapid Wien, wo er jedoch eine schwierige Zeit durchlebte. Nach einer Ausleihe 2018 zum SKN St. Pölten wechselte der 22-jährige dann im Februar 2019 zu Ligakonkurrent FAC, wo er sich allerdings auch nicht durchsetzen konnte.

Foto: FC Blau-Weiß Linz

Stimmen zum Transfer

Sportdirektor Tino Wawra zum Transfer: "Es war die Situation so, dass Philipp seit ein paar Monaten vereinslos ist. Trainer Rony Brunmayr und ich kennen ihn sehr gut. Er war damals auch einer der auffälligsten Spieler im U19 Nationalteam. Seine Qualitäten sind unbestritten und nachdem er jetzt am Markt war, haben wir die Chance ergriffen. Der Schritt zu Rapid kam für ihn zu bald. Seine Vita ist für einen 22-jährigen mehr als herzeigbar. Neben 60 Bundesligaspiele konnte er auch bereits in der Europaleague internationale Luft schnuppern."

Philipp Malicsek über seinen Wechsel nach Linz: "Ich sehe den Wechsel als zweite große Chance für mich und freue mich riesig, dass es geklappt hat. Ich habe mich sofort in Linz und bei der Mannschaft wohl gefühlt und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Ich werde mir natürlich heute bereits das Testspiel gegen Pregarten anschauen und dann morgen ins Training einsteigen."

