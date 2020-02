2. Liga: KSV 1919 nimmt Abwehr-Hüne unter Vertrag!

Details Donnerstag, 06. Februar 2020 16:14

Auch der Kapfenberger SV gibt am Deadline Day eine Neuverpflichtung bekannt: Die Falken sind auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive fündig geworden und verpflichten den kroatischen Innenverteidiger Mario Cetina. Der 1,96 Meter große Abwehr-Hüne wechselt von NK Dragovoljac in die Steiermark, wo er beim KSV 1919 einen Einjahresvertag erhält. Der 25-Jährige hat bereits über 100 Profi-Spiele in der 2. Kroatischen Liga bzw. in der 1. Slowenischen Liga absolviert.

KSV-Coach Kurt Russ darf sich über Verstärkung in der Defensive freuen. Foto: Richard Purgstaller

von Ligaportal

