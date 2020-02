Austria Klagenfurt schnappt sich Stürmer von Hannover 96!

Details Donnerstag, 06. Februar 2020 19:35

Austria Klagenfurt vermeldet am heutigen Deadline Day den dritten Neuzugang in diesem Winter: Nach Tormann Kristijan Kondic und Mittelfeld-Allrounder Mc Moordy King Hüther verstärkt Benjamin Hadzic die Violetten. Der 20-jährige Stürmer kommt vom deutschen Zweitligisten Hannover 96 und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Transfer realisieren konnten. Benjamin passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist jung, hungrig und hat großes Potenzial“, sagt Sportdirektor Matthias Imhof.

Klagenfurt-Coach Robert Micheu. Foto: Gerhard Pulsinger

Benjamin Hadzic zeigte in Deutschland auf

Der Angreifer war 2013 im Alter von 14 Jahren vom 1. FC Nürnberg in die Akademie des FC Bayern München gewechselt, von der U15 bis zur U19 spielte Hadzic für den deutschen Rekordmeister, wechselte dann zum VfB Stuttgart. In den Junioren-Bundesligen absolvierte er 80 Spiele und erzielte 35 Tore, sieben Treffer bereitete der 1,85 Meter-Mann vor. Hinzu kommen vier Partien in der UEFA Youth League.

Im Sommer 2018 unterschrieb Hadzic beim damaligen Bundesligisten Hannover 96, war fester Bestandteil des Profikaders und feierte am 19. Dezember beim SC Freiburg (1:1) sein Debüt in der deutschen Bundesliga. Zwei weitere Einsätze gegen Düsseldorf (1:2) und bei Borussia Dortmund (1:5) folgten. In der laufenden Saison stehen für den Offensiv-Mann 17 Spiele (zwei Tore, eine Vorlage) für die U23 der Niedersachsen in der Regionalliga Nord zu Buche.

„Jetzt geht es darum, ihn schnell zu integrieren"

„Benjamin ist ein flexibler Stürmer, der allein im Zentrum, aber auch als zweite Spitze oder auf dem Flügel spielen kann. Er hat bei Hannover 96 die Vorbereitung absolviert, ist körperlich gut drauf“, versicherte Austria-Coach Robert Micheu und fügte hinzu: „Jetzt geht es darum, ihn schnell zu integrieren. Wir haben uns sehr um den Spieler bemüht und ich bin froh, dass er sich für die Austria entschieden hat.“

Am 21. Februar starten die Klagenfurter mit dem Kracher gegen Winterkönig SV Ried in den zweiten Teil der Saison in der 2. Liga. Schon am Montag steigt Hadzic in Waidmannsdorf ins Training ein – und kann es kaum erwarten. „Ich freue mich sehr darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen und mit ihnen auf dem Platz zu stehen“, sagte der 20-jährige Angreifer und betonte: „Wir haben gemeinsam ein großes Ziel. Ich werde alles geben, damit wir es erreichen. Ich will zeigen, was ich kann und in meiner Karriere den nächsten Schritt machen.“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten