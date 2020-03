Extreme Spannung im Aufstiegskampf der 2. Liga

Details Dienstag, 03. März 2020 14:08

Zwölf Spieltage vor dem Saisonende ist der Aufstiegskampf der HPYBET 2. Liga spannender als je zuvor. Die SV Guntamatic Ried und der SK Austria Klagenfurt sind die einzig verbliebenen Mannschaften, die noch eine realistische Chance für den Aufstieg in die Bundesliga haben, doch ansonsten ist noch alles offen.

Fanmagnet SVR: Die Innviertler weisen in der Besuchertabelle den besten Heimwert auf. Foto: Harald Dostal/fodo.media



Vor der Saison 2019/20 war für viele neutrale Beobachter der HPYBET 2. Liga schnell klar, dass die SV Guntamatic Ried und der SK Austria Klagenfurt die großen Favoriten für den Aufstieg in die Tipico Bundesliga sind. Diese Vorhersage hat sich nun auch mehr als Bestätigt. Beide Teams sind nach 18 absolvierten Runden die zwei letzten verbliebenen Mannschaften, welche noch eine realistische Aussicht für den Sprung in die höchste österreichische Liga haben.

Formkurve spricht für die SV Ried

Wirft man einen Blick auf die derzeitige Formkurve, so wird schnell klar, dass die Mannen von Gerald Baumgartner derzeit richtig gut in Fahrt sind. Die Oberösterreicher erkämpften aus den zurückliegenden 10 Runden insgesamt satte 28 Punkte. In detaillierten Zahlen wird die Mega-Stärke der Oberösterreicher noch deutlicher veranschaulicht: 18 Spiele – 13 Siege – 3 Remis – 2 Niederlagen.

Austria Klagenfurt lässt federn

Nach einem sensationellen Start zu Beginn der aktuellen Spielzeit lassen die Kärtner in den letzten Spielen ordentlich Punkte liegen. Seit dem die Micheu-Elf den Herbstmeistertitel ergattern konnte, zeigt die Leistungskurve der Violetten nach unten. Der derzeitige Tabellenzweite ist seit drei Liga-Spielen sieglos. Zuletzt musste sich der Aufstiegsaspirant in Liefering mit 1:3 geschlagen geben.

Kleine Vorentscheidung im Titelkampf?

Am vergangenen Wochenende konnten die „Wikinger“ aus Ried den Tabellenführungs-Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen. Somit verschafften sich die Schwarz-Grünen vorerst einmal einen größeren Luftpolster auf den Mitfavoriten vom Wörthersee.

In der kommenden Runde dürfen sich sowohl die Rieder, als auch die Klagenfurter Chancen auf einen Sieg ausrechnen. Die Kärtner kreuzen mit dem FC Dornbirn die Klingen, während die Innviertler auswärts beim SKU Amstetten ranmüssen. Spannung ist also weiterhin absolut garantiert.

Klagenfurt-Trainer Robert Micheu: Der Rückstand auf Ried beträgt bereits sechs Punkte! Foto: Pulsinger

Geschrieben von Kilian Schrögenauer

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten