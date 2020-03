2. Liga: SV Horn feiert 4:2-Heimsieg gegen den GAK!

Details Freitag, 06. März 2020 22:31

In der 19. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der SV Horn einen ungefährdeten 4:2-Heimsieg über den Grazer AK. Canillas (17.) brachte die Hausherren früh in Führung, ehe Alexander Rother (38.) noch vor dem Pausenpfiff den 1:1-Ausgleichstreffer besorgte. Kurz nach Wiederbeginn drückte Michael Cheukoua (47.) den Ball zum erneuten Führungstreffer über die Linie. Marco Perchtold (67.) gelang zwar der neuerliche Ausgleich, doch Patrick Monteiro (77.) und Michael Cheukoua (80.) sorgten per Doppelschlag für den 4:2-Endstand.



Ausgeglichener erster Durchgang

In den ersten Minuten hatte der SV Horn die Partie im Griff und setzte die tiefstehenden Grazer immer wieder mit hohem Tempo nach Ballgewinn unter Druck. Da die Gäste das Zentrum enorm verdichteten, versuchten die Waldviertler ihr Glück über die Außenbahn. Die erste Möglichkeit in der Partie resultierte aus einem schnellen Spielzug. Michael Cheukoua kam aus halblinker Position zum Abschluss, doch dem Schuss fehlte die Power. Drei Minuten später wurde den Niederösterreichern ein Strafstoß zugesprochen. Michael Cheukoua (11.) übernahm die Verantwortung, scheiterte jedoch an GAK-Keeper Christoph Nicht, der glänzend parierte. In der 17. Minute stockte wohl jedem Heim-Anhänger der Atem. Nach einer Flanke von der rechten Seite köpfelte Stefan Pfeifer das runde Leder an die Querlatte.

Drei Minuten später gelang dem SV Horn der zu diesem Zeitpunkt verdiente Führungstreffer. Nach einer maßgerechten Flanke stieg Jorge Peláez Sánchez am höchsten und köpfelte das Spielgerät zum 1:0-Führungstreffer in die Maschen. Die Weiß-Blauen versuchten weiter, das Spiel an sich zu reißen. Die Plassnegger-Elf stand jedoch weiterhin kompakt und ließ kaum etwas zu. In Minute 29 verzeichneten die Rot-Weißen die nächste Aktion. Der Distanzschuss von Marco Perchtold traf nur die Stange. In der Folge agierten die Gäste im Spiel nach vorne etwas besser, sodass diese in der 38. Minute erneut vor Simon Kronsteiner auftauchen konnten. Nach einem Schellnegger-Pass suchte Benjamin Rosenberger zwar sofort den Abschluss, doch die Abwehrkette der Hausherren konnte die Kugel zum Eckball ablenken, welcher nichts Zählbares einbrachte. In der 43. Spielminute gelang den Gästen der Ausgleichstreffer. Nach einer Rosenberger-Vorlage vollendete Alexander Roither den Ball zum 1:1 über die Linie.

Torreiche zweite Halbzeit

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gelang dem SV Horn die erneute Führung. Nach einer Eckball-Hereingabe konnte GAK-Torhüter Nicht die Kugel nur kurz festhalten. Michael Cheukoua (51.) nahm den Schnitzer dankend an und staubte zum 2:1-Vorsprung ab. Nach dem Führungstreffer konzentrierte sich die Heim-Elf auf die Defensive, weshalb nennenswerte Aktionen in dieser Phase des Spiels von keiner Mannschaft notiert werden konnten.

In Minute 69 konnte die Grazer-Fangemeinde jubeln. Nach einem Hackinger-Querpass bugsierte Marco Perchtold den Ball zum 2:2-Ausgleichstreffer in den Horner-Kasten. In Minute 77 wurden die Waldviertler wieder zwingend. Christoph Nicht konnte den Abschluss von von Peláez Sánchez jedoch ohne Probleme bändigen. Eine Zeigerumdrehung später gelang den Hausherren der erneute Führungstreffer. Der direkt getretene Freistoß von Patrick Robson (79.) schlug unhaltbar in den Maschen ein – 3:2. In der 81. Minute machten die Horner alles klar. Der Lupfer von Michael Cheukoua senkte sich unhaltbar für GAK-Keeper Nicht zum 4:2 hinter der Linie wieder. In den Schlussminuten passierte nichts mehr, weshalb es beim 4:2-Heimsieg des SV Horn blieb.

Startaufstellung des SV Horn:

24 Simon Kronsteiner

07 Mario Stefel

08 Florian Sittsam

09 Jorge Peláez Sánchez

12 Lukas Malicsek

13 Michael Cheukoua

18 Jan Dolezal

25 Marcel Toth (K)

27 Jürgen Bauer

31 Philipp Siegl

49 Simon Pirkl



Startaufstellung des GAK 1902:

26 Christoph Nicht

06 Philipp Schellnegger

08 Gerald Nutz

10 Dominik Hackinger

12 Stefan Johannes Pfeifer

13 Marco Perchtold (K)

19 Marco Sebastian Gantschnig

21 Josef Weberbauer

27 Benjamin Rosenberger

28 Alexander Rother

37 Slobodan Mihajlovic





Geschrieben von Kilian Schrögenauer / Foto: Harald Dostal

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten