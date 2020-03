2. Liga: Abstiegskampf pur! - Rückblick KSV 1919

Details Montag, 16. März 2020 11:28

Der österreichische Fußball steht aufgrund des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit still. Am Sonntag, dem 15. März, gab der ÖFB in Abstimmung mit der Bundesliga sowie der einzelnen Landesverbände bekannt, dass man den Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Virus Folge leistet und demzufolge den Trainingsbetrieb für ganz Österreich stoppt. Wir nutzen diese ruhige Phase im Fußball-Business für einen Rückblick auf die bisherige Spielzeit aller 2. Liga Mannschaften.

KSV 1919 mit­ten­drin im Abstiegskampf

Der Kapfenberger SV befindet sich nach einem bisher durchwachsenen gespielten Jahr im Tabellenkeller. Nach einem Ausreißer nach oben in der Vorsaison, geht es in dieser Spielzeit wieder an das Eingemachte. Mit 19 Zählern haben die Mannen von Kurt Russ derzeit die rote Laterne inne – den 16. Tabellenplatz. Damit liegen die „Falken“ in dieser Saison wohl hinter ihren selbstgesteckten Zielen und auch hinter den Erwartungen vieler Experten. Die wesentlichen Gründe für die aktuelle Misere scheinen dabei schnell ausgemacht. Die Offensive ist in der aktuellen Saison ordentlich ins Stocken geraten. Das Tabellenschlusslicht erzielte aus 19 Partien lediglich 25 Treffer. Der zweit schwächste Wert der gesamten Liga. Auf der Gegenseite musste der KSV 1919 insgesamt 38 Gegentore hinnehmen. Seit Beginn der Frühjahrssaison scheinen sich die Rot-Weißen-Kicker jedoch stabilisiert zu haben. In der Formtabelle (Frühjahrstabelle) nehmen die Steirer den 5. Tabellenplatz ein. In genauen Zahlen konnten die „Falken“ aus drei absolvierten Frühjahrs-Runden einen Sieg und zwei Unentschieden einfahren. Zuletzt bewiesen die Russ-Schützlinge im Nachtragspiel gegen die FC Juniors OÖ viel Moral. Trotz eines 0:2-Rückstandes erkämpfte die Mannschaft aus der Steiermark noch ein 2:2-Unentschieden. Unterm Strich war also in den vergangenen Partien wieder eine leichte Tendenz nach oben zu erkennen.

Geschäftsstelle geschlossen - Trainingsbetrieb eingestellt

Aufgrund des Erlasses der Bundesregierung wird der Trainingsbetrieb für alle Mannschaften der Steirer (alle Jugend & Aka-Teams, sowie die Amateure) vorübergehend eingestellt. Auch die Geschäftsstelle des KSV 1919 ist bis auf Weiteres geschlossen, da auf Home-Office umgestellt wurde.

Die kommenden Spiele des KSV 1919

20. Spieltag: SK Austria Klagenfurt -:- KSV 1919 (Verschoben)

21. Spieltag: KSV 1919 -:- FC Dornbirn (Verschoben)

22. Spieltag: SV Guntamatic Ried -:- KSV 1919



Copyright Foto: Harald Dostal

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten