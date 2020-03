Alexander Rother: „Meiner Meinung nach handelt die Regierung richtig!“

Details Mittwoch, 18. März 2020 14:36

Der österreichische Fußball steht aufgrund des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit still. Am Sonntag, dem 15. März, gab der ÖFB in Abstimmung mit der Bundesliga sowie der einzelnen Landesverbände bekannt, dass man den Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Virus Folge leistet und demzufolge den Trainingsbetrieb für ganz Österreich stoppt. Ligaportal hat nutzt die fußballfreie Zeit sich mit GAK-Kicker Alexander Rother getroffen und mit ihm ein exklusives Interview geführt

Die Fußballer sind in Corona Pause - wie gehst du mit der aktuellen prekären Lage um?

„Es ist natürlich auch für uns Fußballer eine schwierige Zeit, da keiner weiß wie es weiter gehen wird und sicherlich jeder von uns den Sport vermisst.“

Es ist ganz klar die richtige Entscheidung, die EM zu verschieben?

„Es ist ganz klar die richtige Entscheidung, die EM zu verschieben.“

Wie wird in der Mannschaft mit dem Thema umgegangen?

„In den vergangenen Wochen haben wir uns bereits vor dem Ausbruch in Österreich intensiv über das Thema unterhalten - jetzt wo der Kabinenalltag aus diesem Grund ruht, weiß jeder wie ernst die Lage ist.“

Die derzeitigen Einschränkungen sind massiv. Was bedeutet das für dein Privatleben?

„Als Student habe ich hauptsächlich online Kurse zu absolvieren.“

Glaubst du, dass noch Spiele in dieser Saison stattfinden bzw. gibt es nur bis Saisonende Geisterspiele?

„Ich hoffe, dass Spiele stattfinden, jedoch nicht als Geisterspiele, da vor allem unsere Fans ein wesentlicher Bestandteil des Vereins sind."

Wie hälst du dich in der “Zwangspause” fit?

„Wir haben vom Verein ein umfangreiches Trainingsprogramm zusammengestellt bekommen, welches wir dann online stellen müssen, damit es jeder auch wirklich durchzieht.“

Befürwortest du wie die österreichische Regierung handelt?

„Meiner Meinung nach handelt die Bundesregierung richtig.“

Wie lauft es für dich sportlich beim Verein?

„Im Fußball gibt es immer wieder Höhen und Tiefen, ich denke, dass das vergangene halbe Jahr als Tiefe einzuordnen ist. Durch Änderungen im Verein ist es jedoch wieder bergauf gegangen. Meine sportlichen Ziele sind es, mit dem GAK die Liga zu halten."



von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten