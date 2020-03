Marco Sahanek:„Ich gehe nur für die Trainingseinheit eine Stunde nach draußen!“

Details Donnerstag, 26. März 2020 15:30

Der österreichische Fußball steht aufgrund des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit still. Am Sonntag, dem 15. März, gab der ÖFB in Abstimmung mit der Bundesliga sowie der einzelnen Landesverbände bekannt, dass man den Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Virus Folge leistet und demzufolge den Trainingsbetrieb für ganz Österreich stoppt. Wir nutzen diese ruhige Phase im Fußball-Business und haben Marco Sahanek via Instagram um ein Interview gebeten.

Ligaportal: „Die Fußballer sind in „Corona-Pause“. Wie gehst du mit der aktuellen prekären Lage um?“

Marco Sahanek: „Es ist natürlich keine einfache Situation, weder für uns Fußballer noch für alle anderen Arbeiter. Ich denke aber, dass man auf jeden Fall das Beste aus der Situation machen sollte. Vor allem als Sportler muss man weiter trainieren um für die Zeit danach fit zu bleiben.“

Ligaportal: „Die EM wurde in den Sommer 2021 verschoben. Auch die Finalspiele der Champions League und Europa League wurden verlegt. Die richtige Entscheidung deiner Meinung nach?“

Marco Sahanek: „Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Egal wie wichtig oder schön ein Event auch ist - wie zum Beispiel die Europameisterschaft oder Champions League. Am Ende ist jedoch die Gesundheit eines jeden einzelnen Menschen das Wichtigste und deswegen finde ich die Entscheidung mehr als richtig.“

Ligaportal: „Wie wird in der Mannschaft mit dem Thema umgegangen?“

Marco Sahanek: „In der Mannschaft haben wir das Thema noch als relativ entspannt gesehen, als wir noch im Training waren. Ich denke dies lag daran, dass wir keinen Kontakt mit direkt Betroffenen hatten und die Medien zu der damaligen Zeit relativ ruhig berichtet haben. Dann hat aber alles schnell seinen Lauf genommen und wir wurden von dem einen Tag auf den anderen nachhause geschickt. Da fängt man logischerweise schon ein bisschen an nachzudenken und versucht selbst richtig zu handeln.“

Ligaportal: „Die Einschränkungen sind massiv. Was bedeutet das für dein Privatleben?“

Marco Sahanek: „Naja, ich bin den ganzen Tag nur zuhause. Ich versuche mir die Zeit zu vertreiben, spiele mit meiner Tochter und gehe nur für meine Trainingseinheit eine 1 Stunde nach draußen.“

Ligaportal: „Wie hältst du dich während der „Zwangspause“ fit?“

Marco Sahanek: „Ich denke nicht, dass wir in dieser Saison noch Fußball spielen werden, da meiner Meinung nach die Gesundheit viel wichtiger ist. Wir haben fast jeden Tag einen 40 bis 60 Minuten langen Lauf, sowie zur Stabilisation Übungseinheiten zu machen.“

Ligaportal: „Befürwortest du die Maßnahmen der österreichischen Regierung?"

Marco Sahanek: „Ich denke das unsere Regierung alles versucht um das Coronavirus so schnell wie möglich weg zu bekommen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist die Maßnahmen zu befolgen, damit wir bald wieder in einen normalen Lebensrhythmus übergehen könnten.“

Ligaportal: „Wie läuft es für dich sportlich beim Verein?“

Marco Sahanek: „Für mich persönlich läuft es ziemlich gut, da ich sehr viele Soccer-Punkte sammeln konnte und ich zur Winterpause der Top-Assistgeber war. Nur mit dem Tore erzielen könnte es noch etwas besser klappen. Aber am Ende zählt der Erfolg der Mannschaft. Bei uns sieht es derzeit nicht so gut aus. Ich hoffe, falls es wieder weitergeht, dass wir unsere Qualität auch endlich in Punkte ummünzen.“

