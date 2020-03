2. Liga: Durchwachsene Leistungen! Rückblick FC Liefering

Details Freitag, 27. März 2020 15:14

Der österreichische Fußball steht aufgrund des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit still. Am Sonntag, dem 15. März, gab der ÖFB in Abstimmung mit der Bundesliga sowie der einzelnen Landesverbände bekannt, dass man den Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Virus Folge leistet und demzufolge den Trainingsbetrieb für ganz Österreich stoppt. Wir nutzen diese ruhige Phase im Fußball-Business für einen Rückblick auf die bisherige Spielzeit aller 2. Liga Mannschaften.

Achterbahnfahrt der Gefühle in der Mozartstadt

Der FC Liefering hat sich als Kooperationsklub des österreichischen Serienmeisters FC Red Bull Salzburg einen Namen gemacht. Mittlerweile schielen bereits immer mehr internationale Klubs auf die Jungbullen. Grund hierfür ist "Gold-Dimant“ Karim Adeyemi. Der 18 Jahre alte Stürmer gilt als Supertalent und große Nachwuchshoffnung bei den Salzburgern, doch in der laufenden Spielzeit haben die Mozartstädter ein mehr als durchwachsenes Jahr hinter sich. Bereits der Saisonauftakt wurde ordentlich in den Sand gesetzt. Am 1. Spieltag musste sich der FC Liefering gegen den SKU Amstetten mit 2:3 geschlagen geben, ehe am zweiten Spieltag eine turbulente 4:4-Punkteteilung in Klagenfurt folgte. In der 3. Runde mussten die Mannen von Bo Svensson den nächsten herben Rückschlag verkraften. In Lafnitz setzte es eine 2:0-Auswärtsniederlage. In dieser Saison hatten die Salzburger nach drei Spielen erst einen Zähler auf dem Konto. Es schien als würde die Saison katastrophal verlaufen. Danach gelang den Weiß-Roten-Kicker jedoch die Trendwende. Am 4. Spieltag bedeutete der 3:2-Heimsieg über den SV Horn auch gleichzeitig den ersten Saisonsieg. In den folgen Begegnungen fanden die Jungbullen immer besser in die Spur, zeigten sich von Woche zu Woche immer aggressiver und stets voller Siegeswillen. Zunächst blieben die Mozartstädter zwar einige Wochen lang ungeschlagen, doch vor der Winterpause kamen die inkonstanten Leistungen zurück. Auf ein 0:4-Heimdebakel gegen die FC Juniors OÖ folgte eine 1:3-Pleite gegen den SK Vorwärts Steyr, ehe die Abwärtsspirale durch zwei Siege in Folge wieder unterbinden werden konnte. Somit nahmen die Schützlinge von Bo Svensson zur Winterpause den 10. Tabellenrang ein. Die Jungbullen präsentierten sich im Herbst mit 30 Treffern zwar als echte Torfabrik, doch 31 Gegentreffer sorgten am Ende für den zehnten Platz. Der Rückrundenauftakt verlief für den FC Liefering jedoch äußerst plausibel. Am 17. Spieltag ergatterten die Weiß-Roten-Spieler ein 1:1 in Amstetten, ehe ein sensationeller 3:1-Heimsieg über den SK Austria Klagenfurt folgte. Zuletzt besiegte der Tabellenfünfte den SV Lafnitz klar mit 4:1. Unterm Strich ist für die Jungbullen in dieser Saison bis auf den Aufstieg noch alles machbar. Der Rückstand auf den dritten Tabellenplatz beträgt zwar lediglich drei Punkte, doch der Vorsprung auf den Tabellenkeller ist ebenfalls nur hauchdünn.

Die kommenden Spiele des FC Liefering

Spieltag: SV Horn -:- FC Liefering (Verschoben) Spieltag: FC Liefering -:- FAC Wien (Verschoben) Spieltag: Young Violets -:- FC Liefering (Verschoben)

