2. Liga: FAC plant Umstellung auf Kurzarbeit

Der Floridsdorfer AC setzt im Zuge der Corona-Krise einen wesentlichen Schritt zur Umstellung auf Kurzarbeit. Sämtliche Mitarbeiter aus der Kampfmannschaft, dem Betreuerteam sowie der Angestellten der Geschäftsstelle, bei denen eine Umstellung auf Kurzarbeit möglich oder sinnvoll ist, haben am gestrigen Freitag dieser geplanten Maßnahme zugestimmt.

Der Bundeshauptstädter haben sich in den zurückliegenden Tagen intensiv mit der wirtschaftlichen Lage in den Zeiten der Coronavirus-Krise beschäftigt. Nach einigen Gesprächen hat sich die Vereins- und Geschäftsführung dazu entschieden, den gesamten Profibetrieb auf das von der Schwarz-Grünen-Bundesregierung empfohlene Kurzarbeit-Modell umzustellen. Sämtliche Mitarbeiter aus der Kampfmannschaft, dem Betreuerteam sowie der Angestellten der Geschäftsstelle, bei denen eine Umstellung auf Kurzarbeit möglich oder sinnvoll ist, haben am gestrigen Freitag dieser geplanten Maßnahme zugestimmt.

FAC Wien Geschäftsführer Christian Kirchengast: „Wir sind überaus dankbar, dass alle Mitarbeiter, egal ob Spieler, Betreuer oder Angestellte der Geschäftsstelle, unserer geplanten Maßnahme in dieser Hinsicht zugestimmt haben. Diese Kooperation spricht für den Charakter eines jeden einzelnen und leistet einen enormen Anteil daran, dass wir in diesen außergewöhnlichen Zeiten gemeinsam bestehen können. Somit können wir den Antrag auf Kurzarbeit am kommenden Montag offiziell einreichen.“

