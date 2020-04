Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler hat am Samstag im Rahmen einer Pressekonferenz verkündet, dass es in einigen Wochen finanzielle Hilfe für Sportvereine geben wird. Der Sport habe eine gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Bedeutung, so Kogler, der den Vereinen und Verbänden Hilfsfonds verspricht. Bei diesen Förderungen könnte es sich um einige hundert Millionen handeln, betonte der Sportminister.

"Dürfen niemanden zurücklassen"

"Es soll nicht dazu kommen, dass Sportvereine nicht mehr weiterexistieren können. Wir dürfen niemanden zurücklassen", stellte Kogler klar. Demnach wird für Sportvereine Ähnliches gelten wie für Wirtschaftsbetriebe. "Das würde dazu führen, dass wir nach der Krise die ganzen Vereine weiter haben", fügte der Vizekanzler hinzu.

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in Aussicht

Bezüglich der Wiederaufnahme vom Trainingsbetrieb meinte Werner Kogler, dass Spitzensportler von Ausnahmeregelungen profitieren könnten. Der Chef der Grünen hofft, dass dies in den nächsten Wochen stattfinden wird. Demnach könnten weniger kontaktintensive Outdoor-Sportarten wie etwa Tennis früher ausgeübt werden, als kontaktintensive Indoor-Sportarten.

Diese Lockerungen sollen laut Kogler Schrittweise erfolgen. Der Sportminister stellte jedoch auch klar, dass „alles, was mit Zuschauern zu tun hat, davon noch zu unterscheiden sein wird."

Foto: GEPA/Red Bull Media