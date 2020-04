In Zeiten der Corona-Krise setzt der Floridsdorfer Athletiksport-Club ein Zeichen des Zusammenhalts und initiiert die fiktive Begegnung zwischen dem FAC und der CV Pandemie. Bis zum 1. Mai können Fans den Verein mit dem Kauf eines personalisierten Tickets für dieses imaginäre „Spiel des Lebens“ unterstützen.

In Zeiten der jüngsten Corona-Krise steht der Floridsdorfer Athletiksport-Club, wie viele Vereine in ganz Österreich, vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Mit der fiktiven Begegnung „Spiel des Lebens“ des Floridsdorfer Zweitligisten gegen die Corona-Virus Pandemie (CV Pandemie) können Fans den Verein aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk ab sofort unterstützen.

„Durch die Umstellung auf das Kurzarbeit-Modell und der Zustimmung zu weiteren Maßnahmen haben unsere Spieler, Betreuer und Mitarbeiter aus dem Profi- und Nachwuchsbereich bereits ihre Solidarität und Unterstützung gezeigt. Mit dem fiktiven „Spiel des Lebens“ gegen die CV Pandemie können nun auch unsere Fans, Freunde und Sympathisanten den Verein unterstützen und mit dem Kauf eines personalisierten Tickets für dieses Spiel einen wichtigen Teil zum weiteren Bestehen des FAC leisten“, so Obmann Walter Brand.

Ab sofort können sich Interessierte ein Normalpreis-Ticket zu EUR 10,- sowie ein „1904“-Ticket für je EUR 19,04 sichern und erhalten dafür pro gekaufter Karte ein personalisiertes, in einer Sonderedition gestaltetes Print@home-Ticket für das fiktive „Spiel des Lebens“ gegen die CV Pandemie per Email. Erwerber eines „1904“-Tickets erhalten als weiteres Dankeschön einen FAC-Wollschal. Die Aktion endet am Freitag, den 1. Mai 2020 mit Spielbeginn der fiktiven Partie um 19:04 Uhr. Es können auch mehrere Tickets einer Kategorie sowie Kombinationen von Normalpreistickets und „1904“-Tickets erworben werden.

Der Kauf eines Tickets für das „Spiel des Lebens“ erfolgt mittels Überweisung auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: Floridsdorfer Athletiksport-Club, kurz: FAC Wien

IBAN: AT67 2011 1822 3495 8300

Verwendungszweck: Spiel des Lebens + Angabe einer Email-Adresse

Nach erfolgreicher Überweisung erhält der Käufer das Ticket bis spätestens 1. Mai auf die im Verwendungszweck angegebene Email-Adresse.

Zusammenfassung des Ablaufs:

Überweisung auf das FAC-Konto Erhalt eines Bestätigungsemails Antwort-Email mit den persönlichen Daten Erhalt des Print@home-Tickets

Weitere Informationen zum „Spiel des Lebens" finden Sie auf unserer Homepage unter www.fac.at. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder telefonisch unter 0660/4854720 zur Verfügung.