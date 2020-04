Das ÖFB-Präsidium hat sich am Mittwoch per Videokonferenz auf den Abbruch der laufenden Saisonen im österreichischen Unterhaus geeinigt. Sämtliche Saisonen in den Regionalligen und den Ligen darunter werden nicht gewertet. Es gibt keine Meister, keine Vereine werden auf- oder absteigen. Im Klartext werden alle Spielklassen ab der Regionalliga annulliert. Nicht vom vorzeitigen Ende betroffen sind die höchsten beiden Spielklassen, die Bundesliga und die HPYBET 2. Liga, sowie das ÖFB-Cup-Finale. Die Bundesliga will am morgigen Donnerstag über eine mögliche Fortführung des Spielbetriebs in einer gesonderten Video-Pressekonferenz informieren.

Tipico Bundesliga und HPYBET 2. Liga sollen fortgesetzt werden

Nicht vom vorzeitigen Ende betroffen sind die höchsten beiden Spielklassen, die Bundesliga und die HPYBET 2. Liga, sowie das ÖFB-Cup-Finale. Die Bundesliga will am morgigen Donnerstag über eine mögliche Fortführung des Spielbetriebs in einer gesonderten Video-Pressekonferenz informieren. Im Frauenfußball sind sämtliche Bewerbe - sogar die Bundesliga - abgebrochen worden. Würde die Tipico Bundesliga und die HPYBET 2. Liga ebenfalls abgebrochen werden, würde auch hier kein Meistertitel vergeben werden. Die Vergabe der Europacup-Startplätze würde dann auf Basis eines Gutachtens entschieden werden.

ÖFB-Cupfinale soll angeblich erstes Spiel nach Corona sein

Der ÖFB empfiehlt indessen, das Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau als erstes Pflichtspiel nach der Corona-Pause auszutragen. Ein genauer Termin steht jedoch noch nicht fest.

Leo Windner spricht von schwerer Entscheidung!

„Es war eine sehr schwere Entscheidung, alle Bewerbe im Landesverbands-Bereich abzubrechen, aber angesichts der derzeitigen Lage letztendlich eine alternativlose. Die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler und die weitere erfolgreiche Eindämmung des Virus haben oberste Priorität. Die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in der obersten Spielklasse ist hingegen ein Lichtblick und ein erster wichtiger Schritt in Richtung Normalität, die sich die Fußball-Fans herbeisehnen", wird ÖFB-Präsident Leo Windtner zitiert.

