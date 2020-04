Während alle Bundesligavereine am kommenden Dienstag höchstwahrscheinlich wieder mit dem Trainingsbetrieb starten können, sind alle Vereine der 2. Liga mit Ausnahme von Cupfinalist Austria Lustenau wegen der Coronavirus-Pandemie weiterhin zu einer Zwangspause gezwungen.

VdF-Vorsitzender Gernot Zirngast zeigt sich verärgert

Gernot Zirngast, der Vorsitzende der Spielergewerkschaft VdF zeigt sich über die Verordnung sehr verärgert: „Es ist für mich völlig unverständlich, warum man den Zweitligisten nicht die Möglichkeit gibt, mit dem Training zu beginnen. Und für Austria Lustenau wegen des Cupfinales eine Ausnahme zu machen, ist reine Willkür und ein Affront für alle Profis der HPYBET 2. Liga."

Eine von der VdF durchgeführte Umfrage ergab, dass sich 13 der 16 Teams in der HPYBET 2. Liga für einen Wiedereinstieg ins Training ausgesprochen haben. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Die Grünen) betonte am Mittwoch, dass der Trainingsbetrieb nur für die Vereine der höchsten Spielklasse plus Austria Lustenau erlaubt sein wird.

Ob die laufende 2. Liga Saison noch fortgesetzt wird bzw. wann wieder trainiert werden darf, entscheidet die Bundesliga in einer weiteren Klubkonferenz am 24. April. In der laufenden Saison sind noch elf Runden ausständig.

Foto: Harald Dostal