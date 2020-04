SV Ried Co-Trainer Andreas Heraf hat sich kritisch über einen möglichen Abbruch der 2. Liga geäußert. Der Ex-Rapidler fordert von den anderen Klubs eine Bereitschaft, die Saison fertig zu spielen. Des Weiteren betonte der 52-jährige, dass wenn die oberste Spielklasse trainieren darf und ein Saisonabschluss möglich scheint, dies auch in Kürze für die 2. Liga gelten müsste.

„Wenn die oberste Spielklasse trainieren darf, ein Saisonabschluss möglich scheint, muss das in Kürze auch für uns gelten. Da läuft etwas nicht rund, wenn Fußballklubs die Kurzarbeit annehmen, andererseits aber ablehnen, das zu tun, wofür sie gegründet wurden. Dieses Nicht-Wollen finde ich am schlimmsten“, betonte Andreas Heraf in der Kronen Zeitung.

Andreas Heraf befürchtet fatale Auswirkungen

Auf die Frage welche Auswirkungen der Stillstand haben könnte, antwortet Andreas Heraf: „Ich befürchte, fatale! Wenn man Hunderttausende Kinder - egal, auf welchem Niveau - monatelang nicht auf die Plätze lässt, suchen sie sich etwas anderes. Das Ausmaß wird man erst mittelfristig sehen.“

Eine Entscheidung ob und wie es in der HPYBET 2. Liga weitergeht, könnte bereits in der morgigen Klubkonferenz entschieden werden.

Foto: Harald Dostal/fodo.media