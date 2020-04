Auch nach der heutigen Klubkonferenz der Bundesliga ist die Zukunft der 2. Liga weiterhin offen. So wurde im Rahmen des heutigen Termins von einem Klub der Antrag auf Abbruch eingebracht. Zu einer inhaltlichen Abstimmung über einen möglichen Abbruch kam es jedoch nicht, da der Antrag auf Zulassung nicht die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht hatte.

Antrag auf Abbruch der 2. Liga nicht zugelassen

Wie Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer in einem Interview mit dem ORF bestätigt, verpasste der Antrag auf Abbruch eines Klubs der HPYBET 2. Liga heute eine Zweidrittelmehrheit. "Es ist satzungsgemäß eine Formalität, wenn man einen außerordentlichen Tagesordnungspunkt einbringt, dann muss dieser mit einer Zweidrittelmehrheit zugelassen werden, damit darüber inhaltlich abgestimmt werden kann", erklärt Ebenbauer.

Da jedoch nur neun Vereine diesem Antrag auf Zulassung zugestimmt haben, aber elf Stimmen erforderlich gewesen wären, kam das Votum nicht zustande. Somit wurde in weiterer Folge nicht über einen Abbruch der aktuellen Spielzeit der HPYBET 2. Liga Saison abgestimmt, obwohl eigentlich neun Vereine offenbar für einen Abbruch sind. "Zur Zulassung der inhaltlichen Abstimmung braucht man mehr Stimmen als dann in der inhaltlichen Abstimmung", schildert der Liga-Vorstand.

Das Kuriosum: Wäre der Antrag zugelassen worden, hätte in der Abstimmung an sich eine einfache Mehrheit (also 9 Klubs) genügt.

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer zweifelt jedoch an einer Fortsetzung des Spielbetriebs der 2. Liga: "Nach der heutigen Sitzung sehe ich die Chancen eher gering."

Foto: Harald Dostal