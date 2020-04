Der Geschäftsführer von SV-Ried-Hauptsponsor Guntamatic, Günther Huemer, wendet sich mit einem offenen Brief an die gesamte Vereinsfamilie und setzt ein klares Zeichen: Guntamatic steht auch in schwierigen Zeiten voll hinter den Innviertlern. „Besonders schwierige Zeiten benötigen erneut unseren Zusammenhalt", so der SVR-Hauptsponsor.

Liebe SV Guntamatic Ried Familie!

„Besonders schwierige Zeiten für unsere SVR benötigen erneut unseren Zusammenhalt. Unser Team hat in diesem Jahr eine ausgezeichnete Leistung erbracht und ist unverschuldet in die derzeit schwierige Situation geraten. Als Hauptsponsor stehen wir daher auch bei verminderten Werbeleistungen in voller Höhe zu den vereinbarten Sponsorbeiträgen. Außerdem erwarten wir keine Minderung bei den vielen, von uns für jedes Spiel angekauften Karten und VIP Karten. Unser Wunsch ist es, dass die SV Guntamatic Ried stark und gesund in die nächste Saison gehen kann. Dies kann aber nur gelingen, wenn alle Sponsoren, Zuschauer und Fans in ähnlicher Weise möglichst fair zu ihrem Verein stehen. Gemeinsam bleiben wir stark!"

Freundliche Grüße

Prok. Ing. Günther Huemer

GUNTAMATIC Geschäftsleitung



Fotocredit: Harald Dostal