Die HPYBET 2. Liga steht aufgrund des grassierenden Coronavirus weiterhin auf unbestimmte Zeit still. Die Vorzeichen stehen allerdings auf Abbruch der laufenden Saison. Daher haben die SV Ried und Austria Klagenfurt gemeinsam einen Antrag auf Aufstockung der Bundesliga auf 14 Klubs gestellt. Am Sonntag meldete sich Klagenfurt-Investor Tomislav Karajica in der „Kleinen Zeitung“ zu Wort und erklärte, dass die Sorgen um den TV-Vertrag unbegründet sind.

„Wir haben Gespräche mit unseren Kollegen von der SV Ried aufgenommen und schnell festgestellt, dass wir auf einer Linie sind. Beide Klubs würden das sportliche Duell gern weiter auf dem Platz austragen. Doch derzeit sieht es nicht danach aus, dass uns dies ermöglicht werden kann“, erläuterte der Austria-Investor gegenüber der mit der Kleinen Zeitung.

Bundesliga-Aufstockung wäre die fairste Lösung

Bezüglich der Bundesliga-Aufstockung, antwortete Tomislav Karajica: „Das ist die fairste Lösung. Die Corona-Pandemie raubt Ried und uns die Chance, den Aufstieg sportlich auszufechten. Keinen oder nur einen hochzuziehen, würde in jedem Fall berechtigte Klagen nach sich ziehen. Wie will man das bewerten? Wir sind Herbstmeister geworden und haben das direkte Duell für uns entschieden, Ried liegt nach 19 Runden vorn. Doch es wären noch elf Spiele zu absolvieren, da kann sich alles wieder drehen. Alle Vereine sind unverschuldet in diese schwere Situation geraten – es sollte keiner dafür bestraft werden.“

Sorge um Sky-Vertrag unbegründet

Die Sorge, dass die Aufstockung wegen des Sky-Vertrages scheitern könnte hält der Austria-Geldgeber für unbegründet: „Das haben wir auch immer wieder gelesen – und daher Kontakt zu Sky aufgenommen. Das Gespräch war sehr positiv. Wir haben mitgenommen, dass solche Befürchtungen unbegründet sind. Vielmehr ist Sky sehr daran interessiert, das Produkt noch attraktiver zu gestalten. Solche Ausnahmesituationen bieten auch die Möglichkeit, im Dialog mit den Partnern über grundsätzliche Themen wie Modus, Ligagröße, aber auch die Produktqualität der Bundesliga zu reden. Nur eine ganzheitliche Betrachtung ist zielführend und nicht die Verengung der Diskussion auf eine Modus-Änderung. Das sind wir im Übrigen einem langjährigen Partner wie Sky auch schuldig. Alle Beteiligten müssen jetzt an einen Tisch, um so schnell wie möglich Planungssicherheit und Klarheit zu schaffen.“

Eine Entscheidung ob und wie es in der HPYBET 2. Liga weitergeht, wird am 7. Mai im Rahmen einer Bundesliga-Hauptversammlung entschieden.

Foto: GEPA / Red Bull Media