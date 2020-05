Die HPYBET 2. Liga hat am Montagabend in einer Arbeitsgruppe einen Plan für die Fortsetzung der Saison erarbeitet. Laut APA-Informationen werden die Vereine am 15. Mai mit dem Mannschaftstraining beginnen. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs soll Anfang Juni erfolgen. Als wahrscheinlicheres Szenario gilt jedoch ein Liga-Neustart am 26. Juni.

Konzept für Fortsetzung der HPYBET 2. Liga entwickelt

Da die Vereine größtenteils maximal vier englischen Runden zustimmten, wäre es auch bei letzterem Szenario möglich, die ausstehenden elf Spieltage bis zur Deadline am 31. Juli über die Bühne zu bekommen. Des Weiteren stand auch die kommende Saison im Blickpunkt. Sollte die aktuelle Spielzeit abgeschlossen werden können, hätten die Spieler zwei Wochen Urlaub. Die Vorbereitungszeit würde vier Wochen betragen. Im Falle eines Liga-Abbruchs würde die Vorbereitung sechs Wochen betragen. Die kommende Spielzeit soll möglichst spät, laut aktuellen Plänen zwischen Ende August und Mitte September, starten.

Während die Bundesligavereine inklusive Cupfinalist Austria Lustenau seit zwei Wochen zumindest in Kleingruppen trainieren, befinden sich die Zweitligisten in einer Zwickmühle. Es dürfen zwar keine Trainings absolviert werden, doch die Meisterschaft wurde noch nicht abgebrochen. Bei der vergangenen Klubkonferenz verfehlte ein Antrag auf Abbruch die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit knapp.

Abbruch könnte bereits am Donnerstag beschlossen werden

Ein endgültiger Abbruch kann bei der nächsten Zweitliga-Clubkonferenz am 12. Mai oder theoretisch bereits bei der Außerordentlichen Hauptversammlung der Bundesliga am kommenden Donnerstag, dem 7. Mai, beschlossen werden.

Foto: Harald Dostal