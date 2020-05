Knalleffekt in der HPYBET 2. Liga: Thomas Grumser ist ab der kommenden Saison nicht mehr Cheftrainer des FC Wacker Innsbruck. Der 40-jährige soll dem Verein jedoch in einer anderen Funktion erhalten bleiben. Sein Nachfolger soll bereits am Nachmittag vorgestellt werden.

Innsbruck baut in auf neuen Cheftrainer

Der FC Wacker Innsbruck baut ab der kommenden Spielzeit auf einen neuen Cheftrainer. Der bisherige Choach Thomas Grumser muss seinen Trainerposten bei den Tirolern räumen. Neben Thomas Grumser scheidet auch Tormanntrainer Dominik Bichler aus dem Trainerteam der Schwarz-Grünen aus. Beide sollen dem Klub jedoch in einer anderen Funktion erhalten bleiben.

Der 40-jährige übernahm im September 2016 die Profimannschaft des FC Wacker Innsbruck interimistisch, wurde allerdings kurze Zeit später wieder der Headchoach der zweiten Mannschaft. Im März 2019 wurde Thomas Grumser offiziell Cheftrainer der Kampfmannschaft.

Hörtnagel: „Team unter neuer Führung den nächsten Schritt schaffen!“

Alfred Hörtnagl: „In der laufenden Saison konnte unsere junge Mannschaft befreit und ohne Druck aufspielen. Auch wenn wir für die kommende Spielzeit das Ziel Aufstieg nicht offiziell ausrufen, wird die Erwartungshaltung unweigerlich eine andere sein. Nach eingehender Analyse sind wir zum Schluss gekommen, dass wir diese Aufgabe mit einem neuen Trainer, der unter ähnlichen Bedingungen schon entsprechende Ergebnisse geliefert hat, angehen wollen. Thomas Grumser hat nach dem Abstieg vom Verein das Vertrauen bekommen und die Mannschaft in einer schwierigen Phase begleitet. Dafür sind wir ihm zu großen Dank verpflichtet. Nun soll unser talentiertes Team unter neuer Führung den nächsten Schritt schaffen.“

Fotocredit: Harald Dostal