Nach wochenlangem Hin und Her haben sich die Zweitligisten endlich darauf geeinigt, ob die Saison fortgesetzt wird oder nicht. Und was vor einigen Wochen noch undenkbar war, ist nun doch eingetreten: Die Meisterschaft in der 2. Liga wird fortgesetzt. Das gab Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt.

Restart am 5. Juni

Der ausgearbeitete Rahmenterminplan sieht einen Restart am 5. Juni vor. Am 31. Juli soll die Saison beendet sein. Bis zum Ende der Saison wird es nur zwei englische Runden geben.

Das Präventionskonzept, welches auch für die Tipico Bundesliga gilt, wurde einstimmig zugelassen. Zudem haben die Klubs einstimmig zugestimmt, einmal pro Woche die Personen aus der Gruppe Rot zu testen. 15 von 16 Klubs haben einer Fortsetzung der Meisterschaft zugestimmt.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media