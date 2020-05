Die HPYBET 2. Liga wird fortgesetzt. Dies gab Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer am Montagnachmittag in einer Pressekonfrenz bekannt. In der heutigen Klubkonferenz haben sich 15 der 16 Vereine für eine Fortsetzung der Meisterschaft entschieden.

Positiv angenommen wurde das Corona-Präventionspaket, das idente Maßnahmen wie in der Bundesliga vorsieht. Die ausstehenden elf Spieltage sollen bis 31. Juli durchgeführt werden. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebes erfolgt am 5. Juni.

Kein Absteiger aus der 2. Liga

Das für die Tipico Bundesliga ausgearbeitete Präventionskonzept wird auch auf die zweithöchste Spielklasse umgemünzt. Beispielweise sollen wöchentliche PCR-Tests für durchgeführt werden. Da alle Amateurligen annulliert wurden, wird es keinen Absteiger aus der HPYBET 2. Liga geben.

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer erfreut

„Ich habe seit Beginn der Corona Krise immer betont, dass die Saison fortgesetzt werden soll. Die Gesundheit der Spieler, Betreuer und Funktionäre muss jedoch stets gewährleistet sein“, so Christian Ebenbauer.

Des Weiteren betonte Ebenbauer: „Die Klubs haben heute fast einstimmig beschlossen, dass die Meisterschaft fertiggespielt werden soll. Des Weiteren wurde auch das Präventionskonzept fixiert. Wir wollen weiterspielen aber wir haben eine große Verantwortung. Wir werden nur zwei englische Runden absolvieren. Für einen Spieltermin während der Woche ist sogar ein Feiertrag vorgesehen.“

So sieht der Rahmenterminplan aus

von Ligaportal; Fotocredit: Josef Parak