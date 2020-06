Knalleffekt in der HPYBET 2. Liga. Der Grazer AK wird die ausstehenden Heimspiele nicht wie gewohnt in der Merkur Arena, sondern in Gleisdorf austragen. Wie die Kleine Zeitung berichtet, wurde der von den Steirern eingebrachte Antrag von der Bundesliga genehmigt.

Am kommenden Freitag, 5. Juni, steigt die 20. Runde der HPYBET 2. Liga. Es ist zugleich auch der erste Spieltag nach der Coronavirus-Pandemie. Da aufgrund der grassierenden Krankheit nur Geisterspiele gestattet sind und somit die Fußballfans die Partien von Zuhause aus mitverfolgen müssen, reichte der Grazer AK bei der Bundesliga einen Antrag ein, die restlichen Heimspiele aus finanziellen Gründen in Gleisdorf zu bestreiten. Der eingebrachte Antrag wurde von der Bundesliga nun bestätigt.

GAK-Klubmanager zeigt sich erfreut

„Das hilft uns, den Schaden zu mindern und mit einem blauen Auge aus dieser Situation herauszukommen. Die Ersparnisse betragen rund 70.000 Euro. Am Samstag steigt das erste Heimspiel gegen Lustenau. Wir werden am Dienstag mit den Aufbauarbeiten in Gleisdorf beginnen“, betont GAK-Klubmanager Mathias Dielacher.

