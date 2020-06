In der 20. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der FC Liefering einen hochverdienten 3:0-Heimsieg über den FAC Wien. Youba Diarra (10.) brachte die Jungbullen früh in Front, ehe Chukwubuike Adamu (55.) die Führung unmittelbar nach dem Seitenwechsel ausbaute. Als die rund 150-Funktionäre der Red-Bull-Arena bereits mit dem 2:0-Endstand rechneten, schlugen die Gastgeber nochmals zu. Nach einer halbhohen Prass-Hereingabe stieg Tobias Anselm am höchsten und köpfelte das Spielgerät zum 3:0-Endstand in die Maschen ein.

FC Liefering dominiert Anfangsphase klar

Beide Mannschaften lieferten sich in den Anfangsminuten packende Zweikämpfe und fighteten um jeden Zentimeter, wenngleich spielerisch nicht immer alles gelang. Die erste Möglichkeit in der noch jungen Partie verbuchten die Lieferinger. Nach einer maßgerechten Vorlage landete die Kugel bei Phelipe De Souza Figueiredo (1.), der das Spielgerät aber klar neben das FAC-Gehäuse setzte. Wenige Augenblicke später wurden auch die Gäste aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk erstmalig zwingend. Ein FAC-Kicker (4.) zirkelte das runde Leder sehenswert in den Strafraum, fand jedoch in Daniel Antosch seinen Meister. Mit zunehmender Dauer schwappte dann eine Rot-Weiße-Welle nach der anderen auf den Wiener-Strafraum zu. Nach einem unnötigen Ballverlust der Schützlinge von Aleksandar Gitsov (7.) starteten die Salzburger einen schnellen Gegenangriff. Nach mehreren Anspielstationen landete der Ball zwar schlussendlich im Strafraum, doch die Abwehrkette der Blau-Weißen agierte clever und konnte die Aktion ausmerzen.

Hausherren gehen in Front

Drei Zeigerumdrehungen später durften die rund 100 Liefering-Funktionäre erstmals jubeln. Nach einer maßgerechten Hereingabe landete das runde Leder vor den Füßen von Hamacire Youba Diarra. Der Liefering-Kicker (10.) zog sofort ab - 1:0. In den folgenden Minuten erhöhten die Gäste das Tempo und wurden dafür fast belohnt. Der Abschluss von Osarenren Okungbowa (25.) verfehlte den Liefering-Kasten nur um Haaresbreite. In den folgenden Minuten erspielte sich der FC Liefering zwar eine zunehmende Feldüberlegenheit, allerdings waren Torchancen aus dem Spiel heraus auf beiden Seiten absolute Mangelware. Bis zur 39. Minute: Nach einer maßgerechten Hereingabe stieg Csaba Bukta am höchsten, doch der Kopfball fiel zu unpräzise aus. Kurz vor dem Pausenpfiff verzeichneten die Jungbullen abermals eine nennenswerte Torannäherung. Luka Sucic (44.) konnte das Spielgerät nach einer starken Einzelaktion nicht im Eckigen unterbringen.

Jungbullen sorgen mit Doppelschlag für Entscheidung

Die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang gehörte der Gitsov-Elf. Daniel Antosch konnte den Freistoßschlenzer von Burak Yilmaz (48.) jedoch ohne Probleme parieren. Praktisch im Gegenzug bauten die Hausherren die Führung aus. Junior setzte sich gleich gegen mehrere FAC-Kicker durch und suchte umgehend den Abschluss, welcher exakt zur 2:0-Führung in den Maschen einschlug. Die Hausherren schalteten nach dem Treffer einige Gänge zurück. Der FAC Wien war zwar stets bemüht Nadelstiche zu kreieren, doch wirklich gefährlich wurden diese nicht – bis zur 69. Spielminute. Adolphe Belem kam aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, doch das Runde landete neben dem Eckigen. Auch in der Folge hatten beide Mannschaften enorme Probleme nennenswerte Aktionen zu notieren. Als die rund 150-Funktionäre im Stadion bereits mit dem 2:0-Endstand rechneten, schlugen die Bullen nochmals zu. Nach einer halbhohen Prass-Hereingabe stieg Tobias Anselm am höchsten und köpfelte das Spielgerät zum 3:0-Endstand in die Maschen ein.

Startaufstellung des FC Liefering:

31 Daniel Antosch

04 Amar Dedic

09 Junior

11 Luís Phelipe De Souza Figueiredo

13 Nicolas Seiwald

18 Alois Oroz

22 Jusuf Gazibegovic

25 Luka Sucic

26 Hamacire Youba Diarra

37 Csaba Bukta

42 David Affengruber

Startaufstellung des FAC:

01 Belmin Jenciragic

03 Stefan Umjenovic

15 Christian Bubalovic

19 Mirnes Becirovic

06 Elias Felber

08 Adolphe Belem

12 Osarenren Okungbowa

14 Tolga Günes

17 Burak Yilmaz

22 Florian Hainka

32 Albin Gashi

Fotocredit: GEPA / Red Bull