In der 22. Runde der HPYBET 2. Liga besiegt der SKU Amstetten den SV Horn mit 1:2. Die Hausherren gingen zwar nach 16. Minuten mit 1:0 in Front, doch mit Fortdauer der Partie übernahmen die Gäste das Kommando. Marcel Canadi (64.) sorgte für den Ausgleich, ehe Sebastian Dirnberger (67.) den 1:2-Siegestreffer erzielte.

SV Horn geht früh in Front

Beide Mannschaften lieferten sich in den Anfangsminuten packende Zweikämpfe und fighteten um jeden Zentimeter, wenngleich spielerisch nicht immer alles gelang. Die erste Möglichkeit in der noch jungen Partie verbuchte der SV Horn. Nach einer maßgerechten Hereingabe stieg Phillipp Siegel am höchsten, doch dieser setzte das runde Leder knapp neben den Kasten. Wenige Augenblicke später wurde es vor dem Kasten der Gäste erneut brenzlig. Phillipp Siegl kam aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, doch das Runde landete neben dem Eckigen. Eine Zeigerumdrehung später gelang den Blau-Weißen der Führungstreffer. Florian Sittsam zog aus rund 20 Metern ab. Amstetten-Keeper Dennis Verwüster konnte den harmlosen Schuss nicht festhalten. Den Abpraller verwandelte Marco Hausjell staubtrocken zum 1:0-Führungstreffer.

Begegnung verliert an Fahrt

In den folgenden Minuten erspielte sich der SKU Amstetten zwar eine zunehmende Feldüberlegenheit, allerdings waren Torchancen aus dem Spiel heraus auf beiden Seiten absolute Mangelware. Bis zur 25. Minute: Nach einem Foulspiel wurde den Mostviertlern ein Strafstoß zugesprochen. Patrick Schagerl übernahm die Verantwortung, jagte den Ball aber hauchdünn am Tor vorbei. In Minute 33 die nächste zwingende Torannäherung: Die Hereingabe von Patrick Puchegger fand allerdings keinen Abnehmer. Kurz vor dem Seitenwechsel sorgten die Schützlinge von Jochen Fallmann abermals für Gefahr: Nach einer Flanke kam Daniel Maderner ungehindert zum Kopfball, doch das runde Leder zischte knapp am Kasten vorbei.

SKU Amstetten dreht Partie

Die erste Torannäherung im zweiten Durchgang gehörte der Kleer-Elf. Nach einer scharfen Hereingabe konnte Mario Stefel (51.) die Kugel nicht im Eckigen unterbringen. Auf der Gegenseite kam David Peham aus aussichtsreicher Distanz zum Abschluss, fand jedoch in Horn-Keeper Kronsteiner seinen Meister. In den folgenden Minuten wurde der SKU Ertl-Glas Amstetten immer aktiver und wurde dafür belohnt. Nach einer sehenswerten Hereingabe landete das runde Leder vorf den Füßen von Marcel Canadi. Der Amstetten-Kicker zog sofort ab – 1:1. Drei Minuten später schlugen die Blau-Grünen erneut zu. Nach einer maßgerechten Eckball-Hereingabe köpfte Sebastian Dirnberger das Runde zur 1:2-Führung in die Maschen ein. Nach dem Amstettner-Doppelschlag nahm die Begegnung enorm an Fahrt ab, weshalb die rund 100-Funktionäre erst in der Nachspielzeit wieder eine Aktion bestaunen durften. Der Abschluss von Daniel Maderner (90+5.) sorgte jedoch für keinerlei Gefahr.

Startaufstellung des SV Horn:

Simon Kronsteiner - Florian Sittsam, Lukas Malicsek, Jürgen Bauer, Simon Pirkl - Filip Faletar, Michael Cheukoua, Marco Hausjell, Andree Neumayer, Marcel Toth, Philipp Siegl

Startaufstellung des SKU Amstetten:

Dennis Verwüster - Lukas Deinhofer, Julian Krenn, Sebastian Dirnberger, Patrick Puchegger - Daniel Gremsl, Matthias Wurm, Daniel Scharner, Patrick Schagerl - David Peham, Daniel Maderner

Fotocredit: Harald Dostal