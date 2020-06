Die 2.Liga bringt jede Menge Emotionen mit sich. Der Titelkampf bleibt weiterhin extrem spannend und die nächsten Runden versprechen unterhaltsame und hoffentlich torreiche Spiele. Austria Klagenfurt fehlen aktuell fünf Punkte auf Ligaprimus SV Ried. Ligaportal hat in der entscheidenden Phase der Meisterschaft mit Klagenfurt-Chefcoach Robert Micheu gesprochen.

Vergangene Woche feierten die Kärntner mit viel Mühe und Not einen 2:1-Heimerfolg über den Tabellenzehnten SV Lafnitz. „Lafnitz war ein harter Brocken, sie haben uns nichts geschenkt. Wir haben uns durchgebissen und sind weiter im Geschäft anm.d.R im Titelrennen)“, resümiert Trainer Robert Micheu das vergangene Spiel seiner Mannschaft. Somit bleibt der Titelkampf weiter aufrecht. Die Kontinuität muss jedoch noch präsenter werden bei den Kärntnern. Immer wieder schwindet die Konzentration oder man bekommt „billig“ ein Gegentor, nichtsdestotrotz ist Austria Klagenfurt auf einem guten Weg, der sie letztlich sogar in die höchste Spielklasse führen könnte: „Man muss schon sagen, letztes Jahr waren wir auf Rang sieben in der Tabelle, dann haben wir einen guten Herbst gespielt und im Frühjahr ist es ja nicht so gelaufen. Beispiel ist das Spiel gegen Kapfenberg, wo sich jeder einen Sieg erwartet hat und dann gehen die Kapfenberger in Führung. In der ersten Halbzeit haben wir drei Mal an die Stange geschossen. Das ist natürlich in den Köpfen der Spieler, - passiert das wieder oder nicht. Dennoch haben wir das Spiel, nach einem zweimaligen Rückstand gewonnen, das spricht auch für die Moral. Wenn wir die gesamte Saison hernehmen, hatte wohl kein anderes Team so viele Stangenschüsse wie wir. Da haben wir halt auch oftmals Punkte hergeschenkt“, hält der 44-Jährige fest.

Zwei 14er-Ligen wären nicht blöd gewesen

Besonders erfreulich ist, dass die Liga fortgesetzt wurde, nach der Bundesliga ertönte die Freigabe auch für die zweite Liga. Klagenfurt-Trainer Robert Micheu hätte sich über eine 14er-Liga jedoch gefreut: „Ich glaube trotzdem, wenn man jetzt den Spielplan für die nächste Saison anschaut, wird es ziemlich problematisch, demnach glaube ich, dass zwei 14er-Ligen nicht blöd gewesen wären. Abgesehen davon, ist unser Stadion eines der schönsten in Österreich (lacht).“

Das Augenmerk soll jedoch jetzt der Tabellenspitze gehören. Die Elf von Micheu trainiert hart, um den Traum von der Bundesliga zu realisieren. „Wir können nur auf uns schauen, mehr können wir nicht machen. Wir müssen einfach unsere Leistungen bringen und die kommenden Spiele gewinnen, was dann passiert können wir nicht beeinflussen. Entscheidend wird sein, ob wir bis zum Schluss aus dem Vollen schöpfen können oder ob sich jemand verletzt“, stellt Micheu klar.

„Dadurch, dass der Druck eher auf Ried lastet, ist es für uns eine Extramotivation. Ried versucht es aber schon seit zwei Jahren, demnach ist der Druck ganz klar bei ihnen. Wir waren ja vor der Saison nicht der Titelkandidat, da waren es eher Lustenau und Wacker Innsbruck mit Ried“, äußert sich Trainer Micheu auf die Frage wie er zum Titelrennen stehe.

Austria Klagenfurt kann aus dem Vollen schöpfen

Aufgrund der bevorstehenden englischen Woche haben die Spieler natürlich auch eine gewisse Belastung zu tragen. Die Klagenfurter können jedoch auf einen breiten Kader zurückgreifen: „Aktuell sind alle fit, bis auf Innenverteidiger Thomas Blomeyer“, freut sich der gebürtige Kärntner.

Nächster Gegner - Lustenau „der Lieblingsgegner“

Am Freitag trifft der Tabellenzweite auswärts auf Cup-Finalist Austria Lustenau: „Die letzten Spiele waren immer sehr knapp, (zwei Remis) beim letzten Spiel haben wir bis knapp vor Spielende geführt und dann unnötig das Spiel hergeschenkt“, fasst der Klagenfurter zusammen. Auf die Frage, ob es ein Gegner sei, bei dem man sich schwer tut, antwortet der ehemalige Admira- und LASK-Spieler: „Ich glaube, zu der Zeit ist es in der Liga alles anderes als einfach. Lustenau war zu Beginn ein Titelfavorit mit Ronivaldo und den ganzen Spielern, die die Mannschaft von Roman Mählich hat. Die haben einfach viel individuelle Klasse – von dem her ist es immer gefährlich und sie können überraschen, aber ich hoffe nicht gegen uns.“

„Jeder Spieler hat eine gewisse Qualität“

Überraschen kann bei Austria Klagenfurt aber auch Oliver Markoutz. Der 25-jährige Kärntner hat in der Red Bull Akademie und bei den Bayern Amateuren gekickt. Einem Wechsel in die Bundesliga steht der Trainer der Klagenfurter neutral gegenüber: „Jeder Spieler von uns hat eine gewisse Qualität, das muss ich ganz klar so sagen. Mit dem Oliver und vielen anderen haben wir Spieler, die jung sind und riesige Qualität haben. Vielleicht schaffen wir es als gesamte Mannschaft in die Bundesliga aufzusteigen.“

„Ried hat mehr „g’standene“ Spieler als wir“

Angesprochen auf die Unterschiede zum aktuellen Ligaprimus stellt der Trainer, der seit Oktober 2018 im Amt ist, fest: „Ried hat mehr g ́standene Spieler als wir, die auch schon mal in der Bundesliga gespielt haben. Diese Spieler bringen dann wohl auch in gewissen Situationen eine Ruhe in das Spiel. Daran müssen wir noch etwas arbeiten, deshalb tun wir uns in manchen Situationen ein bisschen schwerer. Ich bin aber stolz auf meine Spieler und dass ich solche Spieler habe, die immer an ihre Grenzen gehen.“



Von Ricarda Hoy / Ligaportal - Fotocredit: Harald Dostal