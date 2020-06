In der 23. Runde der HPYBET 2. Liga trennen sich der FC Blau-Weiß Linz und die FC Juniors OÖ mit 2:2. Aleksandar Kostic (50.) brachte die Hausherren in Führung, ehe Rene Gartler in der 66. Spielminute per Strafstoß den Ausgleich erzielte. Die Königblauen gingen zwar durch Oliver Filip (77.) erneut in Front, doch Patrick Plojer besorgte in der 96. Spielminute den 2:2-Endstand.

FC Juniors OÖ finden besser in die Begegnung

Beide Mannschaften lieferten sich in den Anfangsminuten packende Zweikämpfe und fighteten um jeden Zentimeter, wenngleich spielerisch nicht immer alles gelang. Da die Königsblauen das Zentrum enorm verdichteten, versuchten die FC Juniors OÖ ihr Glück über die Außenbahn. Die erste Möglichkeit in der Partie resultierte aus einem schnellen Spielzug. Florian Aigner (3.) kam aus halblinker Position zum Abschluss, doch dem Schuss fehlte die Power. Praktisch im Gegenzug wurden die Gäste aus Pasching erstmals zwingend. Nach einer maßgerechten Breuer-Hereingabe (4.) konnte ein BW-Linz-Kicker das Spielgerät mit einem energischen Einsatz aus der Gefahrenzone befördern. In den folgenden Minuten erspielte sich die Scheiblehner-Elf weiterhin eine optische Feldüberlegenheit und konnte immer wieder Akzente setzten – so wie in der 7. Minute: Nach einem Aigner-Abschluss musste sich Heim-Schlussmann Nicolas Schmidt gehörig strecken, um das Spielgerät noch ins Seitenaus zu befördern.

FC Blau-Weiß Linz wird besser

In Minute 8 hatten die blau-weißen-Funktionäre bereits den Jubelschrei auf den Lippen. Philipp Mailicek zog aus kurzer Distanz ab, doch das Runde landete neben dem Eckigen. Es entwickelte sich eine hektische Phase, in der Chancen auf beiden Seiten Mangelware waren. In der 17. Minute wurden die Hausherren wieder gefährlich. Fabian Schubert probierte es mit einem präzisen Schuss, fand aber in Gäste-Keeper Lawal seinen Meister. Die Blau-Weißen übernahmen in der Folge das Kommando und wurden immer wieder zwingend. Wie zum Beispiel in der 25. Spielminute: Der Fernschuss von Philipp Pommer verfehlte den Juniors-Kasten nur um Haaresbreite. Lediglich acht Minuten später stockte wohl jedem Heim-Funktionär der Atem. Florian Aigner (33.) jagte den Ball aus halbrechter Position in die Arme von Schlussmann Nicolas Schmidt. In den folgenden Minuten erspielte sich der FC Blau-Weiß Linz zwar eine zunehmende Feldüberlegenheit, allerdings waren Torchancen aus dem Spiel heraus auf beiden Seiten absolute Mangelware. Bis zur 44. Minute: Nach einer maßgerechten Hereingabe kam Aleksander Kostic ungehindert zum Abschluss, doch der Schussversuch fiel zu unpräzise aus. Kurz vor dem Pausenpfiff verzeichneten die FC Juniors OÖ nochmals eine Gelegenheit. Philipp Malicek (44.) jagte das Spielgerät nach einer starken Einzelaktion an die Querlatte.

Hausherren gelingt der Führungstreffer

Der zweite Durchgang startete furios. Zunächst wurde Lukas Burgstaller, Kicker der FC Juniors OÖ, von Schiedsrichter Dieter Muckenhammer aufgrund einer Gelb-Roten-Karte vorzeitig unter die Dusche geschickt. Keine 60 Sekunden später gelang den Schützlingen von Ronny Brunmayr der langersehnte Führungstreffer. Fabian Schubert verlängerte die Kugel per Kopf für Philipp Pomer. Über Umwege landete das runde Leder vor den Füßen von Aleksander Kostic. Der BW-Linz-Kicker zog sofort ab - 1:0. Praktisch im Gegenzug folgte die Antwort der zweiten Garnitur des LASK. Christopher Cvetko (53.) nahm sich ein Herz und zog aus rund 20 Metern ab, setzte die Kugel jedoch hauchdünn am Kasten vorbei. In den folgenden sechs Minuten gelang es den Hausherren zwar stets Akzente zu setzten, wirklich zwingend wurden diese allerdings nicht. In der 59. Spielminute konnte die Brunmayr-Elf die nächste Gelegenheit verbuchen. Lukas Tursch zirkelte den Ball nach einem Freistoß scharf in den Strafraum, doch die Juniors-Abwehrkette stand sicher und beförderte das Spielgerät mit einem energischen Einsatz aus dem Strafraum.

Partie verliert an Fahrt, doch beide Mannschaften treffen

Nach 66 Minuten wurde den Schwarz-Weißen ein Elfmeter zugesprochen. Rene Gartler übernahm die Verantwortung und bugsierte das runde Leder zum 1:1-Ausgleichstreffer in die Maschen. In der Folge verlor die Begegnung an Fahrt. Beide Mannschaften leisteten sich in dieser Phase der Partie viele Fehlpässe und Ungenauigkeiten weshalb Chancen absolute Mangelware waren. In der 77. Spielminute gingen die Hausherren erneut in Front. Oliver Philipp jagte das runde Leder nach einer maßgerechten Hereingabe ohne Probleme in die Maschen. Die Stahlstädter wurden von Minute zu Minute spielfreudiger, aber eine Top-Chance gab es erst wieder in der 85. Minute: Lukas Tursch kombinierte sich aufgrund einer starken Einzelaktion in den Strafraum, doch die Abwehrkette der FC Juniors OÖ agierte hellwach und konnte das Spielgerät aus der Gefahrenzone befördern. Als die rund 150-Funkionäre beider Teams bereits mit einem 2:1-Heimsieg der Königsblauen rechneten, schlugen die Gäste nochmals zu. Patrick Plojer (90+6.) drücke die Kugel nach einer Eckball-Hereingabe zum 2:2-Endstand über die Linie.

Startaufstellung des FC Blau Weiß Linz

1 Nicolas Schmid

4 Danilo Mitrović

24 Tobias Messing

6 Lukas Tursch

8 Simon Gasperlmair

10 Philipp Pomer

16 Philipp Malicsek

17 Aleksandar Kostić

23 Turgay Gemicibasi

9 Fabian Schubert

86 Stefano Surdanovic

Startaufstellung der FC Juniors OÖ

1 Tobias Lawal

4 David Bumberger

16 Sebastian Breuer

17 Benjamin Wallquist

18 Christopher Cvetko

13 Moritz Würdinger

22 In-pyo Oh

23 Hyun-seok Hong

24 Florian Aigner

19 Marcel Monsberger

38 Alexander Michlmayr

Fotocredit: Harald Dostal