In der 24. Runde der HPYBET 2. Liga spielt die SV Guntamatic Ried am Dienstag, dem 23. Juni, auswärts beim FC Juniors OÖ. Ankick ist um 18:30 Uhr. „Gegen die Young Violets haben wir einfach zu viele Chancen liegengelassen. Und wir haben drei Tore bekommen, das müssen wir uns ankreiden lassen", betont SVR-Kicker Manuel Kerhe.

„Wir haben gewusst, wie die Young Violets spielen und hatten dann die Situation, dass wir die erste Chance durch Grüll nicht genutzt haben. Kurze Zeit später sind wir durch ein Slapstick-Tor, bei dem wir uns den Ball selbst ins Netz gelenkt haben, in Rückstand geraten. Aus einem Freistoß mussten wir den zweiten Treffer einstecken“, analysiert Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried. „Durch Ante Bajic und Bernd Gschweidl wollten wir dann in der zweiten Halbzeit mehr Tempo ins Spiel bringen. Ante hat sich leider nach kurzer Zeit verletzt. Wir haben alles probiert und hätten aus der einen oder anderen Chance den Ausgleich machen können, ja sogar müssen. Das ist uns leider nicht gelungen und deshalb standen wir am Schluss mit leeren Händen da. Jetzt gilt der ganze Fokus dem Match am Dienstag.“

Der Gegner

Der FC Juniors OÖ trennte sich in der vergangenen Runde auswärts von Blau Weiß Linz mit einem 2:2-Unentschieden und nimmt nach 23 Runden den siebten Tabellenplatz ein.

„Es wird gegen die Juniors darauf ankommen, dass wir von Beginn an sehr fokussiert und zielgerichtet ins Spiel gehen. Die Juniors sind ebenso eine sehr talentierte Mannschaft wie Young Violets. Wir müssen unsere Kräfte sammeln, gut regenerieren und eine Reaktion auf die Niederlage zeigen, um ein positives Ergebnis erreichen zu können. Wir haben beide Innenverteidiger vorgeben müssen, deshalb müssen wir jetzt wieder Stabilität in die Abwehr bringen, aber auch in unserer Chancenauswertung effektiver werden. An diesen beiden Dingen müssen wir arbeiten“, so Gerald Baumgartner.

„Wir dürfen jetzt nicht mehr lange über die Niederlage nachdenken. Am Dienstag folgt Gott sei Dank schon das nächste Spiel. Wir müssen ein paar Sachen besser machen, mehr und härter in die Zweikämpfe gehen. Vor dem Tor müssen wir konzentrierter sein und hinten weniger zulassen“, sagt Manuel Kerhe. „Es wird ein ähnliches Spiel wie gegen die Young Violets. Es ist ein Derby und das wollen wir unbedingt gewinnen. Egal wie, wir brauchen diese drei Punkte.“





Das letzte Aufeinandertreffen

Am 20. September 2019 standen sich beide Teams in der „josko ARENA“ das letzte Mal gegenüber. Die SV Guntamatic Ried setzte sich mit 3:1 durch. Die Rieder Treffer erzielten Reifeltshammer, Kerhe und Grüll.





Die Zahlen zum Spiel

Die SV Ried hat eine weiße Weste gegen den FC Juniors. Alle drei bisherigen Duelle konnten die Rieder für sich entscheiden.

Nach dem letzten Gastspiel der SV Ried bei den Juniors übernahm Gerald Baumgartner das Traineramt in Ried. Seitdem holte Ried in 41 Spielen 92 Punkte und damit einen Punkteschnitt 2,24.

Fotocredit: Harald Dostal