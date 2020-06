Am Dienstagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem SV Horn und dem SV Lafnitz. Die Gastgeber konnten sich am Ende in einer verrückten Partie - vor allem in der zweiten Halbzeit - knapp durchsetzen. Das Spiel endete 3:2, nachdem die Heimischen zwei Mal zurücklagen.

Munterer Start

Das Spiel beginnt munter und mit besseren Hornern, die den Gegner gleich unter Druck setzen. Die erste gute Möglichkeit nach 17 Minuten gehört Horn. Der Schuss von Michael Cheukoua geht knapp neben das Gehäuse der Steirer. Erneut die Hausherren. Der Abschluss von Florian Sittsam streift beinahe die Querlatte. Lafnitz tut sich etwas schwer, ist vorerst mit Verteidigen beschäftigt. Erst nach etwa einer halben Stunde ist das Spiel ausgeglichener.

Führung für die Gäste

Die Horner spielen jetzt auf Konter, können aus den sich ergebenden Möglichkeiten aber kein Kapital schlagen. Das Spiel plätschert dann dahin und als schon niemand mehr mit einem Tor vor der Pause rechnet, steht es 1:0, allerdings für die Gäste und völlig entgegen dem Spielverlauf. Krešimir Kovačević versenkt das Leder nach einem Pass aus dem Halbfeld sehenswert zur etwas schmeichelhaften Führung der Steirer. Dann geht es in die Kabinen.

Verrückte Partie

Die zweite Halbzeit ist zu Beginn ausgeglichen. Lafnitz verteidigt die Führung, während Horn etwsa höher steht, allerdings wenig Konkretes herausspielen kann. Dann ist es aber so weit: Nach einer scharfen Hereingabe verwertet Marco Hausjell zum 1:1. Damit ist wieder alles offen. Es sollte aber nicht lange dauern, ehe wieder die Lafnitzer führen: Mit einem wuchtigen Kopfball bringt Kresimir Kovacevic die Gäste wieder in Front. Das Spiel geht jetzt Hin und Her und Horn kann kurz darauf wieder auf 2:2 stellen. Nach starker Vorarbeit vom Flügel versenkt Michael Cheukoua zum 2:2. In der Schussphase wird es bitter für die Lafnitzer, die plötzlich mit einem Elfmeter konfrontiert sind. Canillas tritt an und versenkt das Leder im Kasten der Gäste. Damit haben die Heimischen das Spiel, in dem sie zwei Mal zurücklagen, gedreht. Lafnitz wirft jetzt alles nach vorne, gibt Vollgas. Es bleibt aber beim knappen Sieg der Horner.

Horn SV

Simon Kronsteiner - Florian Sittsam, Lukas Malicsek, Jürgen Bauer, Simon Pirkl - Michael Cheukoua, Fabian Vyhnalek, Marco Hausjell, Roko Mislov - Philipp Siegl - Jan Dolez

Lafnitz

Lucas Wabnig - Christian Lichtenberger, David Schloffer, Mario Kröpfl, David Immanuel Otter - Bernd Kager, Florian Harald Prohart, Milos Jovicic, Julian Tomka - Kresimir Kovacevic, Tobias Koch