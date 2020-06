Der FC Dornbirn empfing am Dienstagabend in der 2. Liga den Floridsdorfer AC. Die Gäste aus der Bundeshauptstadt gingen im Ländle als leichter Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle am Ende aber nicht gerecht werden, auch wenn es lange dauert, bis die Gastgeber aus dem 0:1-Rückstand ein 1:1 machen konnten.

Ausgeglichenes Match

Das Spiel ist von Beginn an ausgeglichen, obwohl Dornbirn konkreter nach vorne spielt und den Gegner auch immer wieder vor Probleme stellt. Richtig gefährlich wird es vorerst aber nicht. Nach 17 Minutenn dann die erste Schusschance auch für den FAC: Burak Yilmaz haut drauf, der Ball geht aber daneben. Die Gäste bleiben dann auch am Drücker, doch für Tore reicht es nicht. Nach 37 Minuten ein Lebenszeichen der Hausherren: Der Schuss von Felix Gurschler verfehlt das Gehäuse der Gäste aber doch deutlich.

Keine Treffer

Das Spiel plätschert dann dahin und die beiden Teams neutralisieren sich in der Folge. Erst kurz vor der Pause dann wieder mehr Tempo drin und prompt gibt es die Top-Gelegenheit für die Gäste: Marco Sahanek hämmert das Spielgerät gegen den Querbalken. Nur wenige Augenblicke später pfeift der Schiri zur Pause.

Verdiente Führung für den FAC

Die zweite Halbzeit beginnt mit aktiveren Floridsdorfern, die auch gleich eine gute Chanc vorfinden, aber erneut an Aluminium scheitern. In der 66. Minute ist es dann aber so weit: Nach einer gefühlten Ewigkeit belohnt sich der FAC für seine Dominanz. Elias Felber setzt die Kugel in die Maschen. Mit der Führung im Rücken wollen die Florisdorfer nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch die Dornbirner geben dann Gas und werfen alles in die Schlacht. Als schon niemand mehr mit einem Tor rechnet, zeigt der Schiri auf den Elfmeterpunkt. Und tatsächlich, der Elfer wird versenkt und das Spiel endet 1:1.

Dornbirn

Maximilian Lang - Andreas Malin, Florian Prirsch, Marcel Krnjic, Timo Friedrich - Egzon Shabani, Anes Omerovic, Christoph Domig, Felix Gurschler - Lukas Fridrikas, Elvir Hadzic

FAC Wien

Jakub Krepelka - Stefan Umjenovic, Bernhard Fila, Mirnes Becirovic, Abdelrahman Shousha - Elias Felber, Adolphe Belem, Marco Sahanek, Burak Yilmaz - Pascal Fischer, Albin Gashi