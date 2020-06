In der 24. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der SKU-Ertl-Glas Amstetten einen 2:0-Heimsieg über den KSV 1919. Daniel Maderner (44.) brachte die Niederösterreicher in Front, ehe dieser in der 65. Spielminute den 2:0-Endstand besorgte.

Chancenarmer erster Durchgang, doch Amstetten trifft

Beide Mannschaften lieferten sich in den Anfangsminuten packende Zweikämpfe und fighteten um jeden Zentimeter, wenngleich spielerisch nicht immer alles gelang. Die erste Möglichkeit in der noch jungen Partie verbuchten die Amstettner. Der Freistoß von David Peham (2.) zischte nur um Haaresbreite am KSV-Kasten vorbei. Drei Zeigerumdrehungen später wurden die Mostviertler erneut zwingend. Die Offensivreihe der Fallmann-Schützlinge konnte eine Schagerl-Eckballhereingabe nicht gewinnbringend verwerten. Nur wenige Augenblicke später wurde es vor dem Kasten der Falken erneut brenzlig. Patrick Schagerl brachte das runde Leder zwar maßgerecht in den Strafraum, doch die Abwehrreihe der Steirer konnte die Kugel ohne Probleme aus der Gefahrenzone befördern.

Mit zunehmender Dauer schwappte dann eine grün-blaue Welle nach der anderen auf den Kapfenberger-Strafraum zu. Der Kopfball von Philipp Gallhuber zischte nur um Haaresbreite am Tor vorbei. In den folgenden Minuten blieben die Schützlinge von Jochen Fallmann weiterhin am Drücker und wurden dafür fast belohnt. Der Abschluss von Philipp Gallhiber (29.) verfehlte den Gäste-Kasten nur um Haaresbreite. Zwei Zeigerumdrehungen stockte wohl allen Funktionären des KSV 1919 der Atem. Marcel Canadi (31.) fasste sich aus rund 25 Metern ein Herz und zog ab, doch das Runde landete neben dem Eckigen. In der 44. Spielminute gelang den Niederösterreichern der Führungstreffer. Nach einer Vorlage von Philipp Gallhuber blieb Daniel Maderner eiskalt und jagte das runde Leder zum 1:0-Vorsprung in die Maschen.

Partie bleibt zerfahren, doch Amstetten trifft erneut

Nach dem Seitenwechsel benötigten beide Mannschaften etwas Zeit um auf Touren zu kommen. Die Begegnung war weiterhin von vielen Ungenauigkeiten, Fehlpässen sowie enorm vielen Foulspielen geprägt. In Minute 55 mussten die Schützlinge von Kurt Russ einen weiteren Rückschlag verkraften. Martin Gschiel wurde aufgrund eines groben Einsteigens von Referee Thomas Fröhlacher per Gelb-Roter-Karte frühzeitig unter die Dusche geschickt. Neun Zeigerumdrehungen später schlug der SKU Amstetten aus der numerischen Überlegenheit Kapital. Nach einer Schagerl-Hereingabe schob Daniel Maderner das runde Leder ohne Probleme zum 2:0-Führungstreffer über die Linie.

In den folgenden Spielminuten konnten sowohl der SKU Amstetten als auch der KSV 1919 Akzente setzten, doch wirklich zwingend wurde es auf keiner Seite – bis zur 82. Minute. David Peham probierte es mit einem präzisen Abschluss, doch dem Schuss fehlte die Power. Wenige Augenblicke später konnte die Fallmann-Elf eine weitere Chance notierten. David Peham (90+1.) zog aus aussichtsreicher Position ab, fand jedoch in KSV-Keeper Stolz seinen Meister, der glänzend parierte.





SKU Ertl Glas Amstetten:

Verwüster – Stark, Dirnberger, Puchegger (80. Uhlig) – Wurm, Offenthaler – Gallhuber (75. Deinhofer), Gremsl (67. Alli), Canadi, Schagerl (75. Krenn) – Maderner (67. Peham).

KSV 1919:

Zocher – Gschiel, Steinlechner (81. Macher), Kvakic, Fina (46. Tomic) – Ekmekci (46. Hernaus), Staber – Eloshvili (68. Wildbacher), Horvat, Mensah – Skvorc (68. Komolafe).

Fotocredit: Harald Dostal