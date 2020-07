In der 26. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der SV Lafnitz einen hochverdienten 0:3-Auswärtsieg über den FC Dornbirn. Franco Joppi (2.) ließ die Gäste aufgrund eines unglücklichen Eigentores früh jubeln, ehe David Schloffer in der 33. Spielminute die Führung ausbauen konnte. Kurz vor dem Seitenwechsel fixierte Kresimir Kovacevic (45+1.) den 0:3-Auswärtssieg.

Steirern gelingt Auftakt nach Maß

In den ersten Minuten hatte die Mader-Elf die Partie im Griff und setzte die tiefstehenden Gäste immer wieder mit hohem Tempo nach Ballgewinn unter Druck. Da die Gelb-Blauen das Zentrum enorm verdichteten, versuchten die Vorarlberger ihr Glück über die Außenbahn. Bereits in der 2. Spielminute durften die mitgereisten Funktionäre der Steirer den Führungstreffer bejubeln. Ein missglückter Rückpass von Heim-Kicker Franco Joppi konnte von Schlussmann Maximilian Lang nicht optimal unter Kontrolle gebracht werden, weshalb das runde Leder unglückglich über die Linie rollte. Vier Minuten später wurde es auf der Gegenseite hektisch. Heim-Kicker Deniz Mujic wurde im Strafraum unsanft zu Fall gebracht, doch die Pfeife von Schiedsrichter Andreas Heiss blieb stumm. In der Folge konnten zwar sowohl der FC Dornbirn als auch der SV Licht-Loidl Lafnitz stets Nadelstiche kreieren, wirklich zwingend wurde es auf keiner der beiden Seiten - bis zur 11. Spielminute. Deniz Mujic fasste sich aus rund 20 Metern ein Herz und zog ab, doch das Runde landete neben Eckigen.

SV Lafnitz vergibt Elfmeter

In der 12. Spielminute wurde den Gästen ein Elfmeter zugesprochen. David Schloffer übernahm die Verantwortung, setzte die Kugel jedoch hauchdünn über den Kasten. Die Schützlinge von Markus Mader versuchten weiter, das Spiel an sich zu reißen. Der SV Lafnitz stand jedoch weiterhin kompakt und ließ kaum etwas zu. In Minute 17 verzeichneten die Rothosen die nächste Aktion. Der Distanzschuss von Florian Prirsch verfehlte das Gehäuse nur um Haaresbreite. In der Folge agierten die Hausherren im Spiel nach vorne etwas besser, sodass diese in der 21. Minute erneut vor Andreas Zingl auftauchen konnten. Die Hereingabe von Marc Kühne fand allerdings keinen Abnehmer.

Gelb-Blaue-Kicker bauen Vorsprung aus

In der 32. Spielminute bauten die Schützlinge von Phillip Semlic die Führung aus. Nach einer maßgerechten Lichtenberger-Hereingabe jagte David Schloffer das runde Leder zum 0:2-Führungstreffer in die Maschen. Auch in der Folge konnten beide Teams kaum nennenswerte Akzente setzen. Es dauerte Sage und Schreibe bis zur 44. Minute, bis die rund 150-Funktionäre im Stadion Birkenwiese wieder eine Aktion bestaunen konnten, welche einen weiteren Lafnitzer-Treffer einbrachte. Kresimir Kovacevic schlenzte die Kugel zum Drei-Tore-Vorsprung in den Dornbirn-Kasten.

Äußerst zerfahrener und Chancenarmer zweiter Durchgang

Auch nach dem Seitenwechsel lief bei beiden Mannschaften nicht allzu viel zusammen, auch weil beide Seiten mit dem Ball oftmals zu hektisch agierten und sich zu viele Fehlpässe leisteten. Es dauerte daher bis Minute 57, als der SV Lafnitz zumindest für die Statistik wiedermal eine halbherzige Aktion verzeichnen konnte. Der Fernschuss von Christian Lichtenberger flatterte jedoch meterweit über das Gehäuse. In den darauffolgenden Minuten konzentrierten sich die Steirer ausschließlich auf die Defensive, weshalb sich die Rothosen an der Abwehrkette die Zähne ausbissen. In Minute 86 bot sich den Hausherren nach einem Lafnitzer-Ballverlust die Möglichkeit für einen schnellen Spielzug, doch Martin Krizic konnte die Kugel nicht in den Maschen unterbringen, weshalb es aufgrund einer enorm chancenarmen zweiten Hälfte beim 0:3-Auswärtssieg der Gelb-Blauen blieb.

Startaufstellung des FC Dornbirn

23 Maximilian Lang

11 Florian Prirsch

13 Anes Omerovic

3 Andreas Malin

15 Timo Friedrich

10 Franco Joppi (Kapitän)

27 Madiu Bari

22 Felix Gurschler

8 Lukas Fridrikas

32 Deniz Mujic

7 Egzon Shabani

Startaufstellung des SV Lafnitz

1 Andreas Zingl (Kapitän)

34 Julian Tomka

15 Georg Grasser

7 Christoph Gschiel

10 Christian Lichtenberger

24 Bernd Kager

27 Florian Prohart

20 Thorsten Schriebl

12 David Schloffer

72 Tobias Koch

45 Kresimir Kovacevic

Fotocredit: GEPA / Red Bull Media