Riesenwirbel beim FC Blau-Weiß Linz: Wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, soll Nosa Edokpolor am vergangenen Freitag beim Spiel gegen den SV Horn seine Einwechslung verweigert haben. Der Grund: Edokpolor soll sich mit einem Klub aus der Tipico Bundesliga (angeblich Altach oder St. Pölten) über einen Transfer einig sein und wollte sich deshalb nicht mehr verletzen.

Am vergangenen Donnerstag sei der 23-Jährige mit einer kuriosen Bitte an die Verantwortlichen herangetreten: Er wolle nicht mehr eingesetzt werden, weil er schon bei einem neuen Klub unterschrieben habe. Dem wollte man aber nicht nachkommen, wie Sportdirektor Konstantin Wawra bestätigt: "Wir haben aktuell viele Ausfälle, wollen uns in den letzten Spielen aber weiter professionell verabschieden. Das verlange ich auch von den Spielern. Wäre nicht Not am Mann gewesen, hätten wir ihn nicht mehr eingesetzt."

Philipp Malicsek musste jedoch bei der Niederlage gegen Horn zur Halbzeitpause ausgewechselt werden. Demnach hätte der gebürtige Nigerianer Edokpolor ins Spiel kommen sollen. Dieser weigerte sich jedoch und wurde daraufhin von Trainer Ronald Brunmayr aus der Kabine geworfen. Der 23-Jährige rastete völlig aus, beschimpfte Sportchef Wawra in den Gängen des Linzer Stadions abscheulich. "Ich habe mich trotz oft schwacher Leistungen immer vor die Spieler gestellt. So eine Aktion geht gar nicht", stellt Wawra klar.

Am heutigen Montag wird der gebürtige Nigerianer entlassen, nachdem er am Samstag auch noch das Training ausgelassen hatte.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media