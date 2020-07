Die SV Guntamatic Ried hat am Sonntag, dem 12. Juli, in der 27. Runde der HPYBET 2. Liga Liefering zu Gast in der „josko ARENA“. Ankick ist um 10.30 Uhr. SVR-Cheftrainer Gerald Baumgartner betont: „Wir waren alle überzeugt, dass wir nach einer schwierigen Woche wieder auf die Siegerstraße zurückkommen können.“

Ausgangslage der SV Guntamatic Ried

Nach dem 1:0-Auswärtssieg bei Vorwärts Steyr in der 26. Runde am 3. Juli hat die SV Guntamatic Ried weiterhin einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Klagenfurt.

„Wir haben in Steyr ein richtig gutes Spiel gezeigt. Auch von der Körpersprache, vom Einsatz und vom Willen. Wir sind mit dem Rücken zur Wand gestanden. Steyr hat die beste Defensive, es war deshalb nicht einfach. Aber wir haben ein super Spiel abgeliefert. Spielerisch war noch nicht alles top, aber es zählen jetzt ohnehin andere Tugenden“, erklärt SVR-Kicker Thomas Reifeltshammer. „Mir geht es täglich besser. Ich habe schon mit leichtem Training angefangen. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich in dieser Saison noch spiele.“

„Gegen Steyr war es das erwartet schwere Derby. Wir haben versucht, in der Defensive gut zu stehen und trotzdem im Ballbesitz den Gegner unter Druck zu setzen. Das ist uns vor allem in der ersten Halbzeit gut gelungen“, betont Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried. „Wir konnten vom Start weg gute Chancen herausspielen. Wir haben alles versucht, um dieses Spiel zu gewinnen. Die Jungs waren bereit, dieses Derby erfolgreich zu beenden. Wir waren alle überzeugt, dass wir nach einer schwierigen Woche wieder auf die Siegerstraße zurückkommen können.“

Ausgangslage des FC Liefering

Liefering besiegte in der vergangenen Runde der HPYBET 2. Liga Austria Lustenau zuhause mit 4:2 und ist jetzt Tabellendritter.

„Wir wissen, wie Liefering spielt. Es ist eine ganz junge Mannschaft mit enormem Potential. Aber wir sind routinierter und abgeklärter. Und so müssen wir auch spielen, es zählen nur drei Punkte. Hinten müssen wir wieder die Null halten. Und dass wir vorne gefährlich sind, haben wir schon bewiesen“, sagt Thomas Reifeltshammer.

„Liefering ist eine junge, sehr schnelle Mannschaft, die auch spielerisch zu überzeugen weiß. Wir brauchen wieder einen guten Matchplan, wollen weiterhin erfolgreich Fußball spielen und dort weitermachen, wo wir in Steyr aufgehört haben. Wir werden alles versuchen, um das bestmögliche Ergebnis zu holen“, so Gerald Baumgartner.

Das letzte Aufeinandertreffen

Am 19. Oktober konnte die SV Guntamatic Ried in Salzburg einen 1:0-Erfolg über den FC Liefering feiern. Den entscheidenden Treffer erzielte Julian Wießmeier in der 60. Minute.

Die Zahlen zum Spiel

Es steht ein echtes Topspiel auf dem Programm: der Tabellenzweite Ried trifft auf den Dritten Liefering.

Von den bisher sieben Duellen konnte die SV Ried fünf für sich entscheiden. Nur das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams im August 2017 ging an Liefering.

Im Durchschnitt fallen beim Aufeinandertreffen der beiden Klubs 3,71 Tore.

Im Kader des FC Liefering befinden sich 17 Legionäre, bei Ried nur neun.

Fotocredit: Harald Dostal