Guntamatic, oberösterreichischer Qualitätshersteller für Holz-, Pellet- und Hybridwärmepumpenheizungen, wird auch in der Saison 2020/21 die SV Ried als Hauptsponsor unterstützen. Und das wieder unabhängig davon, ob der Verein in der ersten oder zweiten Liga spielen wird.

Guntamatic bleibt unabhängig von Ligazugehörigkeit der Hauptsponsor

„Es ist nicht selbstverständlich, dass man einen Partner an seiner Seite hat, der uns auch in diesen turbulenten und bewegten Zeiten so bedingungslos seine Treue zusichert – unabhängig davon, ob wir in der ersten oder zweiten Liga spielen werden. Und trotz der massiven Covid-19-Einschränkungen leistet Guntamatic auch für die kommende Saison 2020/21 wieder den vollen Sponsorenbeitrag. Ich möchte mich im Namen des gesamten Präsidiums, der Mannschaft und auch der Fans bei Günther Huemer und seinem Team herzlichst dafür bedanken. Diese Verbundenheit für die SV Guntamatic Ried geht weit über das erwartbare Engagement eines Hauptsponsors hinaus“, betont SV-Ried-Präsidiumsmitglied Thomas Gahleitner.

„Da immer mehr Oberösterreicher und auch Innviertler auf unsere besonders sparsamen Qualitäts-Heizsysteme setzen, möchten wir etwas zurückgeben und unterstützen trotz laufender Spielbetriebs-Einschränkungen die SV Guntamatic Ried und damit die Region auch in der nächsten Saison mit dem vollen Hauptsponsorenbeitrag. Hoffentlich dann wieder in der ersten Liga. Oder ansonsten natürlich auch im erneutem Aufstiegskampf“, erklärt Günther Huemer, Geschäftsführer der Guntamatic Heiztechnik GmbH.

Text und Fotocredit: SV Ried