Paukenschlag in der HPYBET 2. Liga. Torschützenkönig Ronivaldo wechselt vom SC Austria Lustenau zu Liga-Konkurrent FC Wacker Innsbruck. „Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Toren und seiner Erfahrung in den kommenden Saisonen ein wesentlicher Faktor für unseren Erfolg sein kann“, betont Alfred Hörtnagl.

Ronivaldo wechselte in der Saison 2017/18 nach Vorarlberg, nachdem sich der 31-jährige zuvor von einer schwerwiegenden Verletzung zurückkämpfte. Ronivaldo kickte bis zum heutigen Tag insgesamt 84 Mal für die Mannschaft aus dem Ländle. Der Neo-Innsbruck-Kicker erzielte insgesamt 69 Treffer, was zugleich den Lustenauer-Vereinsrekord bedeutete.

Ronivaldo über Wechsel erfreut

Ronivaldo: „Ich habe mich bewusst für Wacker Innsbruck entschieden. Der Verein verbindet Tradition, sportliche Perspektive und Emotion. Ich bin selbst ein sehr emotionaler Spieler und habe mich bei meinem Jubel im Cup-Halbfinale zu einer Aktion hinreißen lassen, die mir im Nachhinein leidtut. Ich kann allen Wackerfans versichern, dass ich für ihren Verein auf dem Spielfeld alles geben werde. Ich möchte meine Erfahrung einbringen, um der jungen Mannschaft zu helfen und natürlich möglichst viele Tore für den FC Wacker Innsbruck erzielen.“

Alfred Hörtnagl: „Roni hat mit 96 Toren und 21 Assists in 140 Spielen seine Torjägerqualitäten in der österreichischen zweiten Liga eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dass sich so ein Spieler, trotz Angebote aus der Bundesliga, für uns entscheidet spricht für unseren Weg. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Toren und seiner Erfahrung in den kommenden Saisonen ein wesentlicher Faktor für unseren Erfolg sein kann.“

Fotocredit: Harald Dostal