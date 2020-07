In der 27. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der FC Dornbirn einen verdienten 1:2-Auswärtssieg über die FC Juniors OÖ. Christopher Cvetko (5.) brachte die Schwarz-Weißen per Elfmeter in Front, ehe Lukas Fridrikas (44.) kurz vor dem Seitenwechsel den Ausgleichstreffer besorgte. In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Vorarlberger weitestgehend die Partie und wurden dafür belohnt. Egzon Shabani erzielte in der 75. Spielminute den Treffer zum 1:2-Endstand.

Hausherren gelingt der frühe Führungstreffer

In den ersten Minuten hatten die Oberösterreicher die Partie im Griff und setzte die tiefstehenden Vorarlberger immer wieder mit hohem Tempo nach Ballgewinn unter Druck. Da die Rotjacken das Zentrum enorm verdichteten, versuchte der FC Juniors OÖ sein Glück über die Außenbahn. Bereits nach drei Spielminuten wurde den Hausherren nach einem Foulspiel im Strafraum ein Strafstoß zugesprochen. Christopher Cvetko übernahm die Verantwortung und bugsierte das runde Leder zum 1:0-Vorsprung in die Maschen.

Fünf Zeigerumdrehungen später sorgten die Gastgeber erneut für einen Hauch von Gefahr. Nach einem langen Ball in die Tiefe zog Patrick Plojer (9.) aus halblinker Position ab, doch dieser setzte das runde Leder ganz knapp an der rechten Stange vorbei. Mit zunehmender Dauer schwappte dann eine Schwarz-Weiße-Welle nach der anderen auf den Dornbirner-Strafraum zu. Wie zum Beispiel in Minute 12. David Schnegg probiert es mit einem präzisen Abschluss, fand jedoch in Gäste-Schlussmann Lucas Bundschuh seinen Meister, der glänzend parierte. Zwei Minuten später stieg Ibrahima Drame nach einer maßgerechten Schnegg-Flanke am höchsten, doch das Runde landete neben dem Eckigen.

Vorarlberger finden besser in die Partie

Die Schützlinge von Markus Mader benötigen einige Zeit um zumindest etwas in die Begegnung zu finden. Die erste wirklich nennenswerte Torchance verbuchten die Vorarlberger nach 21 Minuten, als ein hoher Ball von Anes Omerovic Heim-Keeper Thomas Turner etwas Probleme bereiten konnte. Die Rothosen wurden in der Folge immer aktiver, weshalb die Mannschaft aus dem Ländle immer wieder Nadelstiche kreieren konnte. In Minute 23 die nächste vielversprechende Toraktion: Der Fernschuss von Christoph Domig verfehlte den Juniors-Kasten nur um Haaresbreite.

In der Folge entwickelte sich eine hektische Phase in der sich beide Mannschaften viele Fehlpässe, Ungenauigkeiten und individuelle Eigenfehler leisteten, weshalb auf keiner der beiden Seiten nennenswerte Abschlüsse notiert werden konnten. Bis zur 32. Minute: Über Umwege landete das runde Leder vor den Füßen von Christopher Cvetko. Der Routinier zog zwar sofort ab, scheiterte jedoch an Dornbirn-Schlussmann Bundschuh, der die Kugel ohne Probleme sichern konnte.

FC Dornbirn dreht die Partie

In der 36. Spielminute gelang den Schützlingen von Ronny Brunmayr beinahe der nächste Treffer. Nach einem direkt getretenen Cvetko-Freistoßschlenzer musste sich Lucas Bundschuh ordentlich strecken um das Spielgerät in das Seitenaus zu bugsieren. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde den Dornbirner-Schützlingen vom Schiedsrichter-Trio ein Strafstoß zugesprochen. Lukas Fridrikas (43.) übernahm die Verantwortung und versenkte das runde Leder staubtrocken zum 1:1-Pausenstand in das Juniors-Gehäuse.

Die Hausherren kamen gut aus der Kabine. Ibrahima Drame (49.) vergab den ersten Abschluss im zweiten Durchgang. In der Folge verlor die Begegnung an enormer Qualität. Beide Mannschaften leisteten sich viele individuelle Fehler, weshalb die rund 150-Funktionäre längere Zeit keine Torchancen bestaunen konnten. Erst nach 64 gespielten Minuten konnte zumindest für die Statistik wieder ein halbherziger Abschluss notiert werden. Christopher Cvetko hielt aus rund 15 Metern drauf, doch letzterer rutschte unglücklich weg, weshalb Lucas Bundschuh den Ball ohne Probleme fangen konnte.

Pünktlich zu Anbruch der Schlussviertelstunde gelang dem Team aus dem Ländle der Führungstreffer. Egzon Shabani (76.) schob die Kugel nach sehenswerter Vorlage von Lukas Fridrikas zum 1:2-Führungstreffer in den Kasten ein. In der 89. Minute stockte wohl jedem Dornbirner-Anhänger der Atem. Hyunseok Hong köpfelte das runde Leder aus kürzester Distanz exakt in die Arme von Schlussmann Lucas Bundschuh.



F C Juniors OÖ - FC Dornbirn 1:2 (0:1)

Raiffeisen Arena; Schiedsrichter: Florian Jandl

FC Juniors OÖ:

Turner - Bumberger, Celic, Softic, Drame - Pyo, Monsberger, Seok - Schnegg, Plojer - Cvetko

FC Dornbirn:

Bundschuh - Allgäuer, Prirsch, Malin, Friedrich - Omerovic, Domig, Mujic - Gurschler, Fridrikas - Shabani





Geschrieben von Kilian Schrögenauer // Fotocredit: Harald Dostal