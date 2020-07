Der FC Wacker Innsbruck gibt einen weiteren Neuzugang bekannt. Denizcan Cosgun wechselt aus der Akademie von Red Bull Salzburg zu den Tirolern. Der 18-jährige soll zunächst für die zweite Mannschaft auflaufen und so rasch wie möglich in die Kampfmannschaft etabliert werden.

Die Laufbahn von Denizcan Cosgun startete im Nachwuchs des ASV ASKÖ Salzburg, ehe ihm der Sprung in den Nachwuchs von Red Bull Salzburg gelang. Zudem lief der 18-jährige bereits sechsmal für die U15 sowie viermal für die U16 Mannschaft des österreichischen Nationalteams auf.

„Habe gesehen, dass in Innsbruck auf junge Spieler gesetzt wird!“

Denizcan Cosgun: „Ich habe gesehen, dass in Innsbruck sehr stark auf junge Spieler gesetzt wird. Ich werde versuchen mich in der Profiabteilung schnellstmöglich zu etablieren und sehe diesen Schritt, zum FC Wacker Innsbruck zu wechseln, als den genau richtigen in meiner Karriere.“

Alfred Hörtnagl: „Mit Deniz ist es uns gelungen einen top ausgebildeten und hochveranlagten Spieler aus der Akademie von Red Bull Salzburg für uns zu gewinnen. Er kann im offensiven Mittelfeld sämtliche Positionen spielen und soll bei uns den nächsten Schritt machen. Er steht im Profikader, soll aber zunächst in der zweiten Mannschaft zu Einsätzen kommen.“

Fotocredit: Harald Dostal / fodo.media