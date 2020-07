Am kommenden Freitag steht bereits die 28. Runde der HPYBET 2. Liga auf dem Programm und wir dürfen uns wieder aufspannende und hoffentlich torreiche Spiele freuen. Zum Rundenauftakt am Freitagabend gastieren die Tabellenelften Lustenauer beim KSV 1919. Zeitglich wartet auf die Young Violets Austria Wien ein unangenehmes Heimspiel gegen die FC Juniors OÖ und die SV Guntamatic Ried empfängt den FC Wacker Innsbruck. Am Samstag duelliert sich der SK Vorwärts Steyr mit dem SV Lafnitz und der SK Austria Klagenfurt muss gegen den FAC Wien bestehen, ehe es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Dornbirn und dem SV Horn kommt. Am Sonntag kreuzt der FC Liefering mit dem GAK 1902 die Klingen. Abgeschlossen wird der Spieltag am Dienstag, wo der FC Blau-Weiß Linz auf den SKU Amstetten trifft.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Fr, 17.07.2020, 18:30 Uhr KSV 1919 - SC Austria Lustenau Live-Ticker KSV 1919 gegen SC Austria Lustenau Hochspannung ist bei diesem Tabellennachbarschaftsduell angesagt. Denn beiden Teams ist es zuletzt weitgehendst gelungen, ansprechende Darbietungen abzurufen. Die junge Falken-Mannschaft musste sich zuletzt trotz akzeptabler Leistung gegen den FC Wacker Innsbruck mit 2:3 geschlagen geben. Oft hat man schon gezeigt, dass man zuhause imstande ist, jeden Gegner zu ärgern. Eine Sonderleistung wird es auch benötigen will man die Tiefenbach-Truppe in die Schranken weisen. Die Vorarlberger liegen zwar nur auf dem 11. Tabellrang, konnten die starken Steyrer jedoch am vergangenen Spieltag in die Knie zwingen. Schaffen die Grün-Weißen es diesen Schwung mitzunehmen, besitzen die Ländle-Kicker gute Chancen, die Saison auf einem einstellen Tabellenrang zu beenden.

Fr, 17.07.2020, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Juniors OÖ Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen FC Juniors OÖ Die Young Violets Austria Wien sind nach der Corona-Pause fulminant in die 2. Liga gestartet. Einen Monat nach dem Re-Start halten die Jungveilchen bei fünf Siegen aus acht Spielen. Aufgrund der starken Serie nach Pause katapultierten sich die Young Violets auf den vierten Tabellenplatz. Die Juniors OÖ, die am Freitag in der Generali-Arena gastieren, mussten nach einer guten Phase nach dem Re-Start zuletzt einen Einbruch hinnehmen (drei Niederlagen in Folge). Dadurch fielen die Juniors auf den achten Tabellenrang zurück. In der laufenden Saison trafen die beiden Mannschaften einmal aufeinander. Dieses Duell konnten die Young Violets mit 4:2 gewinnen.

Fr, 17.07.2020, 20:25 Uhr SK Vorwärts Steyr - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SK Vorwärts Steyr gegen SV Licht Loidl Lafnitz Die Oberösterreicher sind soweit bekannt als harte Nuss am eigenen Platz. Nach 11 Spielen, davon musste man sich nur einmal geschlagen geben, setzte es zuletzt gegen die beiden Dominatoren Klagenfurt und Ried aber zwei Leermeldungen. Ob das die Steyrer aus der Balance gebracht hat, wird sich weisen. Mit den Lafnitzern kommt ein Gegner angerauscht, der zuletzt ohne jegliche Konstanz unterwegs war. Zumindest ist es den Steirern in Dornbirn mit dem klaren 3:0-Sieg gelungen, nach 9 sieglosen Partien, wieder einmal einen Dreipunkter einzufahren. Mal sehen ob es die Semlic-Truppe bewerkstelligt, das Formhoch zu nützen und Steyr nicht nur zu fordern sondern dort auch zu punkten.

Fr, 17.07.2020, 20:25 Uhr SV Guntamatic Ried - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen FC Wacker Innsbruck In der 28. Runde der HPYBET 2. Liga treffen am Freitagabend zwei Traditionsklubs aufeinander, dessen Mannschaften beide sehr hungrig nach Erfolg sind. Duelle zwischen der SV Ried und Wacker Innsbruck sind ohnehin immer hart umkämpft, leidenschaftlich und bergen viel an Spannung. Das kommende Aufeinandertreffen könnte aufgrund der spannenden Tabellensituation allerdings zu einem echten Kracher avancieren. Während die Oberösterreicher zuletzt eine 2:0-Punketeilung gegen den FC Liefering erkämpften, schafften es die Stahlstädter mit dem knappen 2:3-Auswärtssieg über den KSV 1919 zu feiern und sich weiterhin im oberen Tabellenmittelfeld zu etablieren. Vor dem hitzigen Schlager am Freitag liegt Ried jedoch klare 12 Punkte vor den Grumser-Kickern, weshalb die Wikinger eindeutig zu favorisieren sind. Im Oktober 2019, feierten die Rieder einen 2:3-Auswärtssieg über die Tiroler. „Wir müssen die letzten drei Spiele gewinnen. So werden wir es auch anlegen. Das Spiel gegen Innsbruck ist der Startschuss. Sie werden uns sicher nichts schenken. Wir haben gegen Steyr eine gute Leistung gezeigt, gegen Liefering eine starke moralische Leistung und so wollen wir gegen Innsbruck auch weitermachen. Ich habe viele Teile des Trainings schon mitgemacht. Am Mittwoch habe ich einen Termin im Krankenhaus. Ich denke aber schon, dass sich in dieser Saison noch ein Einsatz ausgeht“, sagt Thomas Reifeltshammer. Die Hausherren könnten mit einem Sieg die Tabellenführung zurückerobern und die Kärntner bereits gehörig unter Druck setzen, die erst am Samstag-Vormittag zuhause gegen den FAC Wien ranmüssen.

Sa, 18.07.2020, 15:00 Uhr SK Austria Klagenfurt - Floridsdorfer AC Live-Ticker SK Austria Klagenfurt gegen Floridsdorfer AC Drei Hürden gilt es für die Klagenfurter noch zu überspringen, dann hat man den Bundesliga-Wiederaufstieg unter Dach und Fach gebracht. Letztens in Horn beim dortigen Nachtragsspiel haben die Kärntner schon einmal unterstrichen, dass man durchaus das Zeug dazu hat, die Ziellinie als Erster zu überqueren. Wie schwer die Aufgabe für die Floridsdorfer werden wird, geht daraus hervor, dass die Austria von den letzten 25 Heimpartien nur eine einzige verloren hat. Beim FAC wurde dieser Tage mit dem Bosnier Miron Muslic der neue Trainer für die Spielzeit 20/21 fixiert. Aleksandar Gitsov bleibt dem Verein erhalten und wird seine Erfarungen weiter im Verein einbringen. Auswärts war der FAC Wien zuletzt ein "Lüfterl", wie fünf sieglose Partien bestätigen.

Sa, 18.07.2020, 20:25 Uhr FC Dornbirn - SV Horn Live-Ticker FC Dornbirn gegen SV Horn Nur fünf Punkte aus den letzten vier Ligapartien, Tabellenplatz dreizehn: Der FC Dornbirn befindet sich in einer handfesten Krise. Eine positive Nachricht gibt es für die Rothosen dennoch: Da alle Unterhaus-Ligen annulliert wurden, müssen sich die Vorarlberger keine Gedanken mehr um den Klassenerhalt machen. Auf der Gegenseite zeigen die Niederösterreicher ein etwas anderes Gesicht. Obwohl der SV Horn zuletzt eine 1:3-Heimpleite gegen den SK Austria Klagenfurt verkraften musste, liegen die Weiß-Blauen derzeit auf dem elften Tabellenplatz. Der Trend spricht dennoch ganz klar für die Gäste. In den vergangenen vier Partien konnte die Petrov-Elf satte drei Siege feiern, was zugleich den 3. Rang in der Formtabelle bedeutet. Im bisher einzigen direkten Duell Oktober letzten Jahres trennten sich beide Teams mit 1:1. Enorme Spannung ist daher absolut garantiert.

So, 19.07.2020, 10:30 Uhr FC Liefering - GAK 1902 Live-Ticker FC Liefering gegen GAK 1902 Die "Jungbullen" sind bei dieser Frühschoppen-Partie der uneingeschränkte Favorit. Konnten die Lieferinger doch die letzten 7 Heimspiele bei 27:8-Toren allesamt gewinnen. Dem aber noch nicht genug, in den vergangenen 13 Begegnungen musste mit dem 0:2 bei den Violets, nur eine einzige Niederlage hinnehmen. Da wird auf den Aufsteiger wohl eine geballte Ladung an Offensive zukommen. Die "Rotjacken", zuletzt war man wegen der Absage gegen Kapfenberg "spielfrei", waren doch weit weg von jeglicher Konstanz. Reichte es in 10 Spielen doch nur zu zwei Dreipunktern. Die aber haben es in sich: Ried wurde zuhause mit 4:2 abserviert bzw. konnte man in Klagenfurt mit 2:1 voll anschreiben. Gelingt es den Steirern tatsächlich den nächsten Kapazunder in die Schranken zu weisen?

Di, 21.07.2020, 18:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SKU Amstetten Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SKU Amstetten Am Freitag um 18:30 Uhr gastiert der Tabellensiebente SKU Amstetten bei Blau-Weiß Linz. Die Linzer, die aktuell auf dem elften Platz rangieren, fanden nach einem Katastrophen-Start nach der Corona-Pause zurück in die Spur und konnten zuletzt drei der letzten vier Spiele gewinnen. Die Amstettner warten zwar seit zwei Spielen auf einen Sieg, sind jedoch seit vier Partien ungeschlagen. Mit Freude werden die Amstettner auf die Gesamtbilanz gegen die Linzer blicken. In insgesamt vier Spielen hat man keine einzige Niederlage kassiert. Im ersten Saisonduell zwischen Amstetten und Blau-Weiß Linz gab es ein 2:2-Unentschieden.

Fotocredit: Harald Dostal / fodo.media